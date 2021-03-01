Обзор иноСМИ: Батурины решили судиться за €250 млн

Китай и Россия: друзья или враги

Автор The Diplomat Элизабет Вишник рассказала , что Россия и Китай, несмотря на сотрудничество в некоторых областях, также напрямую конкурируют за одни и те же рынки вакцин против коронавируса и связанный с этим национальный престиж.

Для Китая, который уже выпустил две вакцины (Sinopharm и Sinovac) и в ближайшее время выпустит третью (CanSino Biologics), обеспечение других стран прививками — основной способ изменить повествование о пандемии (сначала в ней винили именно Китай). Россия также хочет улучшить отношения со странами с помощью «вакцинной дипломатии». В то же время Китай пытается обвинить в распространении COVID-19 на своей территории замороженные продукты, включая рыбу из России, что может нанести ущерб российскому экспорту. Около 60 процентов российской рыбы экспортируется в КНР.

Как отказ от «Северного потока-2» ударит по Германии

Немецкий министр экологии Свенья Шульце заявила, что Германия столкнется с многочисленными исками о компенсации, если федеральное правительство остановит «Северный поток-2». Об этом пишет Die Welt.

По мнению Шульце, отказ от газопровода также грозит Германии нехваткой электроэнергии. «Мы не можем моментально отказаться от угля, атомной энергетики и газа. Нам по-прежнему нужен природный газ в этом и следующем десятилетии», — подчеркнула министр.

«Брат и сестра из России» начали войну в Австрии

Австрийское издание Der Standard рассказало , что у Елены Батуриной произошел серьезный спор с братом, и важную роль в этом сыграет тирольский суд.

Брат и сестра встретились в суде из-за компенсации в 250 миллионов евро, которую Виктор Батурин хочет получить после продажи их совместной строительной фирмы. Недавно по этому делу была проведена экспертиза и она «может решить дело не в пользу когда-то самой богатой женщины России». Согласно экспертизе, подписи под соглашением, которое должно было определить порядок выплаты компенсации Батурину, были подделаны.

«Еще одни бесполезные санкции против России»

В рамках новых санкций некоторые высокопоставленные российские чиновники больше не смогут посещать Евросоюз и распоряжаться имуществом в ЕС. Это никак не повлияет на внутреннюю политику России, а только усложнит работу над взаимовыгодными отношениями. По мнению Друлака, Россия и ЕС нужны друг другу для борьбы с радикальным исламом, а также для сдерживания Турции и США.

Зачем Россия испытывает «убийцу авианосцев»

На днях российских бомбардировщик Ту-22М «Встречный огонь» выполнил стрельбу новейшими крылатыми ракетами Х-32. Пользователь китайской платформы WeChat Лю Фань заявил , что эти испытания стали сигналом для США.

Блогер отметил, что Х-32 стали гораздо смертоноснее своих предыдущих версий. Максимальная скорость ракеты сейчас в четыре раза превышает скорость звука, а дальность действия достигает одной тысячи километров. Х-32 представляет собой «убийцу авианосцев», специально созданную Россией в ответ на современные возможности морской противовоздушной обороны США.