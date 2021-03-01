Обзор иноСМИ: Батурины решили судиться за €250 млн

Автор The Diplomat Элизабет Вишник рассказала, что Россия и Китай, несмотря на сотрудничество в некоторых областях, также напрямую конкурируют за одни и те же рынки вакцин против коронавируса и связанный с этим национальный престиж.
Для Китая, который уже выпустил две вакцины (Sinopharm и Sinovac) и в ближайшее время выпустит третью (CanSino Biologics), обеспечение других стран прививками — основной способ изменить повествование о пандемии (сначала в ней винили именно Китай). Россия также хочет улучшить отношения со странами с помощью «вакцинной дипломатии». В то же время Китай пытается обвинить в распространении COVID-19 на своей территории замороженные продукты, включая рыбу из России, что может нанести ущерб российскому экспорту. Около 60 процентов российской рыбы экспортируется в КНР.
Как отказ от «Северного потока-2» ударит по Германии
Немецкий министр экологии Свенья Шульце заявила, что Германия столкнется с многочисленными исками о компенсации, если федеральное правительство остановит «Северный поток-2». Об этом пишет Die Welt.
По мнению Шульце, отказ от газопровода также грозит Германии нехваткой электроэнергии. «Мы не можем моментально отказаться от угля, атомной энергетики и газа. Нам по-прежнему нужен природный газ в этом и следующем десятилетии», — подчеркнула министр.
«Брат и сестра из России» начали войну в Австрии
Австрийское издание Der Standard рассказало, что у Елены Батуриной произошел серьезный спор с братом, и важную роль в этом сыграет тирольский суд.
Брат и сестра встретились в суде из-за компенсации в 250 миллионов евро, которую Виктор Батурин хочет получить после продажи их совместной строительной фирмы. Недавно по этому делу была проведена экспертиза и она «может решить дело не в пользу когда-то самой богатой женщины России». Согласно экспертизе, подписи под соглашением, которое должно было определить порядок выплаты компенсации Батурину, были подделаны.
«Еще одни бесполезные санкции против России»
ЕС продолжить оказывать давление на Россию в ответ на приговор Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), однако новые санкции лишь «символические, ненужные и вредные». Как пишет автор iDNES Петр Друлак, Европа нуждается в таком союзнике, как Россия.
В рамках новых санкций некоторые высокопоставленные российские чиновники больше не смогут посещать Евросоюз и распоряжаться имуществом в ЕС. Это никак не повлияет на внутреннюю политику России, а только усложнит работу над взаимовыгодными отношениями. По мнению Друлака, Россия и ЕС нужны друг другу для борьбы с радикальным исламом, а также для сдерживания Турции и США.
Зачем Россия испытывает «убийцу авианосцев»
На днях российских бомбардировщик Ту-22М «Встречный огонь» выполнил стрельбу новейшими крылатыми ракетами Х-32. Пользователь китайской платформы WeChat Лю Фань заявил, что эти испытания стали сигналом для США.
Блогер отметил, что Х-32 стали гораздо смертоноснее своих предыдущих версий. Максимальная скорость ракеты сейчас в четыре раза превышает скорость звука, а дальность действия достигает одной тысячи километров. Х-32 представляет собой «убийцу авианосцев», специально созданную Россией в ответ на современные возможности морской противовоздушной обороны США.