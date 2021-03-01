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Тысячи украинцев застряли на границе с Польшей 

Украина.ру и ещё 7 23 минуты назад
Многотысячные очереди зафиксировали в субботу, 27 февраля, на пропускном пункте Шегини/Медика на границе Украины и Польши. Об этом 1 марта сообщает Znaj.ua Отмечается, что людям пришлось ожидать в очередях более 12 часов.

«Стоит отметить, что большинство людей во время ожидания в очереди находились без защитных масок. Также значительная часть тех, кто все-таки надел маску, приспустили ее на подбородок», — говорится в сообщении.

«Шегини» — пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. С польской стороны расположен пункт пропуска «Медика» на автодороге 28 в направлении Перемышля. Пункт пропуска «Шегини» входит в состав таможенного поста «Мостиска» Львовской таможни.
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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что отозвал двух сотрудников украинского посольства в Польше, которые пытались вывезти с Украины валюту, золото и контрабандные сигареты.
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба , Польша
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