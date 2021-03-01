Украинских дипломатов задержали в Польше за контрабанду

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий… Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены», — передает РИА «Новости» слова Кулебы.