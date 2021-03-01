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Украинских дипломатов задержали в Польше при попытке ввоза контрабанды 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинских дипломатов задержали в Польше за контрабанду
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, эти сотрудники отозваны из заграничной командировки.

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий… Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены», — передает РИА «Новости» слова Кулебы.

Также он сообщил, что против этих сотрудников проведут дисциплинарное расследование, и заверил, что оно будет тщательное и быстрое. «По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела», — написал министр.
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Он также добавил, что никогда не будет покрывать «негодяев», которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.
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В мире , Происшествия , Дмитрий Кулеба , МИД , МВД , РИА Новости , Варшава , Польша
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