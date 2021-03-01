Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео объяснения трейлера фильма «Мортал Комбат» 

Вадим Дроздов 1 час назад
В апреле выйдет новый фильм "Мортал комбат".
Сюжет фильма: боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своем наследии и почему император Внешнего Мира Шан Цзун посылает своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отметки в виде дракона, как и у Коула, советует ему отправиться на поиски Сони Блейд. Вскоре он оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, который дает убежище тем, кто носит метку.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
00:21
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
Происшествия
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
00:40
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
В мире
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
02:00
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
Происшествия
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
01:59
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
В мире
Видео с места пожара в жилом доме в Якутии
00:47
Видео с места пожара в жилом доме в Якутии
Происшествия
Видео с новым беспилотником ВС РФ «Аргумент»
01:59
Видео с новым беспилотником ВС РФ «Аргумент»
Армия
Видео с места пожара на заводе в Одинцово
00:16
Видео с места пожара на заводе в Одинцово
Происшествия
Видео объяснения трейлера фильма «Мортал Комбат»
08:30
Видео объяснения трейлера фильма «Мортал Комбат»
В мире
Видео главных фактов о Марсе
05:08
Видео главных фактов о Марсе
Наука и техника
Промо-видео B-21 «Raider»
08:05
Промо-видео B-21 «Raider»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение