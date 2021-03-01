Видео объяснения трейлера фильма «Мортал Комбат» 

В апреле выйдет новый фильм "Мортал комбат".

Сюжет фильма: боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своем наследии и почему император Внешнего Мира Шан Цзун посылает своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отметки в виде дракона, как и у Коула, советует ему отправиться на поиски Сони Блейд. Вскоре он оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, который дает убежище тем, кто носит метку.