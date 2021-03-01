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Москва

Зеленский привился от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 4 1 марта 2021
Зеленский привился от коронавируса
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Twitter.
По словам главы государства, первую дозу препарата он получил вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области. «Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский. О своем самочувствии после прививки он не рассказал.
Украина получила первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз препарата AstraZeneca.
По данным на 1 марта, прививку от коронавируса получили лишь три тысячи украинских граждан. Позже бывший президент страны Петр Порошенко назвал закупаемую властями вакцину «говном».
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В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Индия , Киев , Молдова , Москва
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