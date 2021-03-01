Зеленский привился от коронавируса 

По словам главы государства, первую дозу препарата он получил вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области. «Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский. О своем самочувствии после прививки он не рассказал.

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз препарата AstraZeneca.