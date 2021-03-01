«У них свои интересы и цели»

Грузии продолжаются массовые протесты из-за ареста лидера оппозиции Ники Мелии . Соратника Михаила Саакашвили обвиняют в организации штурма парламента во время массовых протестов летом 2019 года. Полтора года, пока шло следствие, Мелия оставался под подпиской о невыезде, но осенью прошлого года отказался носить электронный браслет, заявив, что больше не подчиняется решениям «незаконных властей». Грузинская оппозиция утверждает, что власти сфальсифицировали парламентские выборы и поэтому не могут считаться легитимными. Из-за скандалов вокруг дела Мелии в отставку ушел премьер-министр, но противники действующей власти на этом останавливаться не намерены. Куда заведет Грузию очередной политический кризис — в материале «Ленты.ру»

Влиятельные друзья

Главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), экс-депутата парламента Нику Мелию задержали 23 февраля в одном из офисов ЕНД в Тбилиси . Нельзя сказать, что все прошло гладко: пришлось задействовать спецназ и брать офис штурмом, применяя слезоточивый газ.

Ника Мелия обвиняется в организации вечером 20 июня 2019 года штурма парламента, которому предшествовал громкий скандал, связанный с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым . Тогда российской делегации пришлось эвакуироваться из страны, а разгоряченные грузины пошли громить правительственное здание. Адвокаты оппозиционера обжаловали арест, но утверждают, что решение будет зависеть не от суда, а от руководства правящей партии «Грузинская мечта». Если Мелию признают виновным, то могут приговорить к лишению свободы на срок до девяти лет.

Противники власти однозначно считают Мелию политзаключенным и требуют освободить и его, и всех его единомышленников, оказавшихся в тюрьме. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава пообещал, что оппозиция будет использовать все законные методы протеста, в том числе устраивать «коридоры позора» для представителей власти. Протестующие разбили палаточный лагерь у здания парламента в Тбилиси; активисты устроили автопробег в Рустави , где содержится в тюрьме лидер ЕНД.

Из-за границы протестующих поддерживает бывший президент Грузии, основатель ЕНД Михаил Саакашвили. Приговоренный на родине к тюремному сроку за превышение служебных полномочий, в последние годы он проживает на Украине , где возглавляет Исполнительный комитет реформ. Политик не оставляет надежды вернуться в Грузию и регулярно высказывается о происходящем там, из-за чего официальному Киеву постоянно приходится объясняться с Тбилиси.

Саакашвили считает грузинское правительство «абсолютно нелегитимным», а президентские выборы 2019 года — сфальсифицированными, и при каждом удобном случае призывает граждан выходить на улицу и бороться против власти. По его словам, нынешние власти называют себя прозападными, но на самом деле делают только то, что хочет президент России Владимир Путин . В Грузию вернулись коррупция, криминал и политическое насилие из 1990-х годов, но стремление народа к свободе не сломить, уверен Саакашвили. Бывший президент обрушился с критикой и на Запад — за то, что там до последнего момента молчали о происходящем в Грузии, и назвал это «аморальным».

Но именно страны Запада горячо поддержали грузинскую оппозицию после ареста Мелии. Посол Великобритании Марк Клейтон заявил, что шокирован увиденным, а насилие и хаос — последнее, что сейчас нужно Грузии. Представитель Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель посетовал на то, что «логика эскалации побеждает». В США открыто заявили, что происходящее в Грузии не соответствует прозападному курсу, который декларирует страна.

«Сегодня Грузия сделала шаг назад на пути к укреплению демократии в семье евроатлантических государств», — сказано в заявлении американского посольства.

Западные дипломаты уже встретились и с президентом Саломе Зурабишвили , и с оппозицией. Присутствовавшая на встрече в резиденции посла Евросоюза представительница ЕНД Саломе Самадашвили рассказала журналистам, что там обсуждалось возможное давление США и Европы на грузинские власти за нарушение прав человека и «принципов демократического общества».

После такого поворота новый премьер Ираклий Гарибашвили поспешил успокоить всех — и в первую очередь западных партнеров Тбилиси. Он призвал «все политические силы, которым дорога страна, открыть настоящий диалог», признал, что в истории с арестом Мелии «государство оказалось на высоте», и предложил говорить о том, что объединяет, а не разделяет людей. По словам премьера, в первую очередь это — прозападный курс Грузии.

Однако до сих пор выстроить этот диалог не удавалось. Арест Мелии стал очередной главой в многолетнем противостоянии оппозиции и властей, которое регулярно выплескивалось на улицы.

Бесконечная борьба

ЕНД была правящей партией в Грузии в период президентства Саакашвили. В 2012 году она проиграла выборы коалиции «Грузинская мечта», основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили , и перешла в оппозицию, а Саакашвили покинул страну. С тех пор «националы» безуспешно пытаются добиться реванша. Парламентские выборы 2016 года снова выиграла «Грузинская мечта», и даже новым президентом в 2018-м стала кандидат от правящей партии Зурабишвили.

Оппозиция не упускает возможности вывести своих сторонников на улицы. Очередная волна массовых протестов продолжается с переменным успехом со штурма парламента в июне 2019 года. Тогда Мелия публично выдвинул ультиматум властям: или они отправят правительство в отставку и проведут досрочные парламентские выборы, или протестующие «мирно войдут» в парламент и добьются своего. Но мирно не вышло.

Волнения с теми же требованиями продолжались в стране вплоть до локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса в начале 2020 года. Мелию и других оппозиционеров по итогам штурма обвинили в организации группового насилия против полицейских и попытке захвата власти. Тогда лидер ЕНД избежал ареста: его отпустили под залог в 30 тысяч лари (девять тысяч долларов), обязав носить электронный браслет.

Власти все же согласились провести внеочередные парламентские выборы, но из-за локдауна они состоялись только 31октября 2020 года. Оппозиция возлагала на них большие надежды. С помощью массовых протестов и поддержки Запада ЕНД удалось добиться того, чтобы голосование прошло преимущественно по пропорциональной системе: 120 депутатов избрали по партийным спискам и только 30 — по одномандатным округам. Кроме того, проходной барьер в 2020 году был снижен до одного процента, что должно было гарантировать многопартийность.

Частично все удалось: из 150 мест в новом парламенте «Грузинская мечта» получила только 90, остальные 60 мандатов отошли оппозиционным партиям. Из них блок «Сила в единстве», который включает и ЕНД, обеспечил себе 36 мандатов. Эксперты отмечали, что оппозиция никогда не получала такого широкого представительства в парламенте. Однако сами оппозиционеры заявили, что выборы были тотально сфальсифицированы.

Противники власти объявили работе парламента бойкот, отказались от полученных мандатов и потребовали новых выборов. В Тбилиси вновь вспыхнули массовые протесты, демонстранты пытались штурмовать ЦИК , их разгоняли водометами и другими спецсредствами. 9 из 60 оппозиционных депутатов отказались поддерживать бойкот, из-за чего бывшие соратники сочли их предателями. Политическая обстановка в стране накалилась настолько, что дело дошло до рукоприкладства. В Батуми активист опрокинул мусорное ведро на голову местному депутату, который выиграл выборы в Верховный Совет Аджарии от ЕНД и отказался бойкотировать региональный парламент.

Власти идти на поводу у оппозиционеров не собирались. Все их заявления о бойкоте были громкими, но по сути совершенно безвредными. «Грузинская мечта» обеспечила себе в парламенте число мест, необходимое для минимального кворума, и вполне может проводить заседания в отсутствие представителей других политических сил, так что депутаты от правящей партии даже проголосовали против лишения оппозиции мандатов. Но ЕНД и прочих это не остановило, и раскручивание протестов продолжилось.

Здесь снова отличился Мелия. Выступая на митинге в центре Тбилиси 31 октября, он заявил, что больше не будет подчиняться «решениям преступных властей», снял с руки электронный браслет и бросил в толпу. Генпрокуратура увеличила ему залог до 70 тысяч лари (21 тысяча долларов) и потребовала заплатить разницу — 40 тысяч лари. Однако оппозиционер платить отказался и заявил, что не собирается выплачивать «рабскую дань Путину», чьи интересы, по его словам, обслуживает «Грузинская мечта».

В итоге 16 февраля Мелию лишили депутатской неприкосновенности, а на следующий день суд вынес решение об его аресте. Оппозиционер со своими сторонниками забаррикадировался в штаб-квартире ЕНД и приготовился отражать штурм полицейских. На помощь ему приехали представители и других оппозиционных партий. Они дежурили всю ночь и заявляли, что не дадут арестовать Мелию. Надо сказать, оборону они продержали достаточно долго.

Врагу не сдается

Утром 18 февраля, когда к офису ЕНД уже приехали силовики, премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. Собрав брифинг, глава правительства заявил, что причиной ухода является несогласие с правящей партией по делу Мелии.

По словам Гахарии, в Грузии царит политическая напряженность и поляризация общества, страна борется пандемией коронавируса, экономическим кризисом и угрозами безопасности из-за рубежа. В таких условиях исполнение решения суда в отношении Мелии «должно проводиться только тогда, когда все риски сняты и их нет ни для одного из граждан, вне зависимости от политической ориентации». После этого МВД , которое ранее возглавлял Гахария, отложило арест Мелии.

ЕНД требовал отставки Гахарии еще во время событий лета 2019 года, когда он возглавлял министерство внутренних дел, так что его уход они восприняли как победу. Оппозиция снова потребовала провести досрочные выборы, чтобы вывести страну из политического кризиса. Мелия призвал власть сесть по этому поводу за стол переговоров.

Однако власти быстро дали своим противникам понять, что их надежды беспочвенны. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе признал, что позиция Гахарии по вопросу ареста оппозиционера отличалась от мнения большинства членов партии. Премьер-министр не привел сильных аргументов в пользу того, чтобы отложить разбирательство по делу Мелии, а между тем речь шла о том, сохранит ли государство лицо, считает Кобахидзе. «Государство, где не обеспечивается исполнение закона, тем более в условиях, когда преступники ставят ее перед таким грубым вызовом, не состоится как государство», — заявил лидер правящей партии и призвал Мелию подчиниться требованиям закона.

22 февраля новым премьер-министром были утвержден Ираклий Гарибашвили. Он уже занимал этот пост в 2013-2015 годах, а также возглавлял министерство обороны , МВД и «Грузинскую мечту». Гарибашвили считается одним из наиболее убежденных противников ЕНД и Михаила Саакашвили — его он называл предателем, а его партию — деструктивной силой. Уже на следующий день состоялся штурм офиса ЕНД и арест Мелии. Спецназ по лестницам забрался на крышу, откуда проник в здание. Оппозиционер и его сторонники заблокировали шкафом дверь в ту комнату, где находились. Полиция пустила перцовый газ. Почти 20 протестующим понадобилась медпомощь.

Власти назвали арест Мелии образцовой операцией, а оппозиция снова вывела недовольных сторонников на улицы. ЕНД и другие партии обещают проводить митинги до тех пор, пока не будут назначены новые парламентские выборы, а все задержанные во время акций не выйдут на свободу. Однако эксперты полагают, что дальше громких заявлений дело может не пойти, и на то есть ряд причин.

Не факт, что люди будут постоянно выходить на массовые протесты, отмечает в комментарии «Ленте.ру» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин . Оппозиция еще с осени пытается добиться досрочных выборов, но все попытки пока оказались безуспешными.

Кроме того, оппозиция, похоже, всерьез надеется на помощь Запада. Возможно, из-за реакции Запада грузинские власти не идут на уступки оппозиции, но выступают с примирительными заявлениями. Однако не факт, что правительство Грузии столкнется с серьезным давлением извне, рассуждает Притчин: главные внешнеполитические партнеры Тбилиси не столь благожелательны к оппозиции и ее требованиям досрочных парламентских выборов — на это указывает тот факт, что осеннее голосование, которое не признали ЕНД, на Западе сочли демократичным.

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в 2012 году, когда «Грузинская мечта» пришла к власти, на Западе уже были опасения, что Тбилиси снова повернет в сторону Москвы. Однако этого не произошло, внешнеполитический курс Грузии, стремление в НАТО и ЕС остались неизменными. «Так что с точки зрения внешнеполитической повестки у Запада к Грузии никаких претензий нет», — отметил Притчин.

Политолог указал, что Грузия за свою историю часто оказывалась на грани политических кризисов. Часто бывало так, что новая власть приходила с высоким уровнем поддержки, но избиратели быстро разочаровывались в ней. «Грузинская мечта» Иванишвили тоже пришла на фоне серьезной усталости от правления Саакашвили и довольно прочно укрепилась у власти. Многие недовольны этим, в результате возникают кризисы.

Однако, по словам эксперта, все это более чем нормальная ситуация при становлении устойчивой политической системы. Есть несколько политических сил, которые конкурируют за власть. Чем дальше, тем этот процесс будет более цивилизованным, тем более что у Грузии, в отличие от ее соседей и многих других постсоветских стран, есть позитивный опыт мирной смены власти через выборы. Поэтому ждать, что сложившаяся система рухнет сейчас, скорее всего, бессмысленно.