Умер награжденный Путиным мэр Загреба Бандич

Загреба Мэр столицы Хорватии Милан Бандич скончался в ночь на воскресенье, 28 февраля, в возрасте 66 лет. Об этом сообщает национальное телевидение HRT.

По данным телеканала, Бандич почувствовал себя плохо около полуночи, прибывшие на место медики пытались оказать ему помощь.

После этого мэр города был доставлен в больницу, где его еще раз пытались реанимировать, однако после безуспешных попыток объявили о его смерти от сердечного приступа.

Милан Бандич впервые стал мэром Загреба в июне 2000 года, в 2001 году его переизбрали. В 2002 году он был назначен заместителем градоначальника. В 2005 году Бандич был вновь избран главой города.