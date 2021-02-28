Италия вводит карантинные меры в Турине и Милане 

Инфекция не отступает. В Италии вновь ужесточают ограничении из-за роста числа заражений коронавирусом, сообщает телеканал «МИР 24».

«Оранжевый» статус с 1 марта получают еще три региона страны: Ломбардия, Марке и Пьемонт. Карантин действует в Турине и Милане. Бары и рестораны снова закрыты. Жителям опасных регионов запрещено выезжать из городов, а школьников переводят опять на обучение онлайн.