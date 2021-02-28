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Италия вводит карантинные меры в Турине и Милане 

Мир24 и ещё 3 32 минуты назад
Италия вводит карантинные меры в Турине и Милане
Фото: Reuters
Инфекция не отступает. В Италии вновь ужесточают ограничении из-за роста числа заражений коронавирусом, сообщает телеканал «МИР 24».
«Оранжевый» статус с 1 марта получают еще три региона страны: Ломбардия, Марке и Пьемонт. Карантин действует в Турине и Милане. Бары и рестораны снова закрыты. Жителям опасных регионов запрещено выезжать из городов, а школьников переводят опять на обучение онлайн.
Тем временем, президент Чехии Милош Земан обратился к России с просьбой о поставках в страну вакцины «Спутник V». По его словам, для этого не требуется разрешение ЕС — достаточно одобрения местного Института по контролю за лекарственными препаратами. Об этом Земан рассказал в интервью местным СМИ.
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В мире , COVID-19 , Милош Земан , ЕС , Базиликата , Италия , Ломбардия , Милан , Молизе , Пьемонт , Турин
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