Президент Чехии попросил у Путина поставить «Спутник V»

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Президент Чехии Милош Земан отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он сказал телеканалу CNN Prima.

Он сообщил, что рассчитывает на скорые поставки данного препарата.

"Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена", — заявил Земан.

По его словам, потребуется сертификация "Спутника V". Политик отметил, что она может быть проведена не обязательно Европейским агентством лекарственных средств.

"Для меня было бы совершенно достаточно сертификата [на применение] от [чешского] Государственного института по контролю за лекарственными препаратами", — сказал Земан.