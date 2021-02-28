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Президент Чехии обратился к Путину с просьбой поставить «Спутник V» 

Газета.Ru 31 минуту назад
Президент Чехии попросил у Путина поставить «Спутник V»
Фото: Michael Gruber/AP
Президент Чехии Милош Земан отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он сказал телеканалу CNN Prima.
Он сообщил, что рассчитывает на скорые поставки данного препарата.

"Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена", — заявил Земан.

По его словам, потребуется сертификация "Спутника V". Политик отметил, что она может быть проведена не обязательно Европейским агентством лекарственных средств.

"Для меня было бы совершенно достаточно сертификата [на применение] от [чешского] Государственного института по контролю за лекарственными препаратами", — сказал Земан.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
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В мире , Милош Земан , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , CNN , Чехия
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