Президент Чехии попросил у Путина поставить «Спутник V»

Президент Чехии Милош Земан отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он сказал телеканалу CNN Prima.
Он сообщил, что рассчитывает на скорые поставки данного препарата.
"Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена", — заявил Земан.
По его словам, потребуется сертификация "Спутника V". Политик отметил, что она может быть проведена не обязательно Европейским агентством лекарственных средств.
"Для меня было бы совершенно достаточно сертификата [на применение] от [чешского] Государственного института по контролю за лекарственными препаратами", — сказал Земан.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".