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В ВОЗ назвали долю мирового населения с антителами к коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 5 50 минут назад
ВОЗ назвала долю мирового населения с антителами к COVID-19
Фото: Reuters
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали долю мирового населения с антителами к коронавирусу. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, интервью с экспертом было опубликовано в официальном Twitter-канале организации.
По ее словам, менее 10 процентов людей в мире выработали антитела к вирусу. Специалист рассказала, что в ВОЗ внимательно следят за многочисленными исследованиями распространения заболевания, в том числе в городской среде. Так, она объяснила, что, согласно результатам некоторых из них, в густонаселенных районах подчас не менее половины населения обладают антителами. Однако эксперт отмечает, что даже это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета.
Ученая подчеркнула, что единственными способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация в мировых масштабах.
Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл число россиян с иммунитетом к коронавирусу. Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал, что, по его подсчетам, сейчас у 8-9 миллионов граждан есть иммунитет к коронавирусу, что составляет 5,7-6 процентов от населения страны.
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В мире , Миф , COVID-19 , Александр Горелов , ВОЗ , РАН , Роспотребнадзор
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