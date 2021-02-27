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Акция протеста в Барселоне переросла в беспорядки 

Newsru.com 34 минуты назад
Акция протеста в Барселоне переросла в беспорядки
Фото: РИА Новости
Жители Барселоны вышли на акцию с требованием о проведении социальных реформ. В результате мероприятие переросло в беспорядки.
В акции под лозунгом «Без будущего нам нечего терять» принимают участие несколько тысяч человек. Они прошли от Университетской площади до проспекта Драссанес, а затем начали строить баррикады из мусорных контейнеров. Кроме того, активисты разбили витрину банковского офиса и подожгли здание, передаёт el periódico.com.
Аналогичные акции проходят в Жироне, Таррагона, Лериде и других каталонских городах. Люди выступают против реформы в области трудового законодательства, принудительного выселения из жилья из-за долгов, а также закона об иностранных. Также они теряют распустить подразделение полиции Mossos de Escuadra, которое специализируется на борьбе с массовыми беспорядками. Активисты уверены, что силовики действуют слишком жёстко.
Как писал NEWS.ru, в Тбилиси продолжается акция протеста против задержания главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Он был арестован утром во вторник, 23 февраля.
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В мире , Ника Мелия
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