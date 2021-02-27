Порошенко «пожалел» крымчан

Бывший украинский лидер заявил о жалости к жителям полуострова из-за проблем с водой и электроэнергией. По его мнению, Москва не смогла поднять в Крыму уровень жизни и обеспечить наплыв туристов. Присоединение полуострова к России не принесло крымчанам «манны небесной», указал Порошенко.

Политик добавил, что Украина ждет крымчан.

«Мы будем бороться за возвращение Крыма, пока сапог последнего российского солдата не будет выброшен из полуострова. Это касается Донецка и Луганска. Крым — это Украина!» — заключил бывший глава государства.

Ранее Порошенко назвал исторические причины, приведшие к потере Крыма Украиной. По его словам, сразу после крушения СССР Москва сделала ставку на создание «пророссийских» автономий на территории бывших союзных республик, в частности в Крыму и Приднестровье. Он отметил, что Украина в начале 90-х еще очень сильно зависела от России и не могла помешать этому процессу.