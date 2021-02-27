Сирия потребовала от ООН остановить агрессию США 

«Министерство вновь призвало Совет безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.