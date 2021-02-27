Детали тайной беседы принца Гарри и Елизаветы II попали в Сеть

Подробности тайной телефонной беседы английской королевы Елизаветы II и герцога Сассекского принца Гарри, решившего со своей женой Меган Маркл отказаться от обязанностей, связанных с семьёй монарха, попали в Сеть, заявили британские журналисты со ссылкой на источники. По их словам, разговор состоялся незадолго до нашумевшего интервью пары в шоу американской телеведущей Опры Уинфри.

По информации портала Daily Mirror, общение Елизаветы II и внука носило «дружественный и гармоничный» характер. Её высочество поведала о своей радости в связи с тем, что принц Гарри счастлив с Меган после переезда в Соединённые Штаты Америки . Королева верила, что желает родственнику только блага. При этом она призвала его «помнить о ценностях семейства».

Что касается принца Гарри, то он подчеркнул, что отлично помнит о своём долге перед Лондоном. Герцог Сассекский также пообещал, что никогда не позволит себе бросить тень корону. Относительно сложения с себя обязанностей супруг Меган Маркл заявил, что «наконец-то чувствует себя свободным». Несмотря на постоянные скандалы, возникающие из-за поведения принца Гарри и его возлюбленной в последнее время, Елизавета II дала понять, что не злится на внука.

Накануне принц дал интервью ведущему The Late Late Show на телеканале CBS Джеймсу Кордену , причём беседа проходила во время поездки на двухэтажном автобусе по Лос-Анджелесу. Журналист спросил внука королевы Елизаветы II, как он понял, что Маркл «его единственная». Принц Гарри признался, что их отношения развивались стремительно и уже на втором свидании он был влюблён в будущую супругу. По словам британца, вторая встреча стала моментом, когда он понял — «это нечто особенное».