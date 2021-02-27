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Байден: мы привлечем короля Саудовской Аравии к ответственности 

Газета.Ru 21 минуту назад
«Привлечем к ответственности»: Байден пригрозил Саудовской Аравии
Фото: Reuters
Президент США Джозеф Байден заявил королю Саудовской Аравии Салману, что "привлечет их к ответственности за нарушения прав человека". В интервью медиакомпании Univision Байден также сообщил, что в отношениях между двумя странами "меняются правила".

"Вчера я разговаривал с королем, а не с наследным принцем. Дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня и в понедельник. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека", — заявил Байден.

Байден добавил, что Эр-Рияд должен обращать внимание на соблюдение прав человека, "если хочет иметь дело с нами".
Американская разведка считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.
По решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.
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В мире , Джозеф Байден , Саудовская Аравия , США , Стамбул , Турция
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