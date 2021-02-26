Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму 

"Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", — сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24".

На уточняющий вопрос о том, обладают ли жена Зеленского и сам он преимуществом для получения гражданства России как владельцы недвижимости в Крыму, Аксенов сказал, что вряд ли.

"Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину — ред). Обратиться может, да", — сказал Аксенов.

В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".