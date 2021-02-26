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Пентагон ответил на слова Лаврова о позднем уведомлении об ударе по Сирии 

РИА Новости 16 минут назад
Пентагон ответил Лаврову по Сирии словами благодарности
Фото: РИА Новости
Пентагон в достаточной степени проинформировал российскую сторону об ударе в Сирии по линии предотвращения конфликтов, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о позднем уведомлении.
Ранее Лавров заявил, что информирование за несколько минут до удара "ничего не дает".

"Я рад, что министр иностранных дел подтвердил, что они действительно были проинформированы по каналам предотвращения конфликтов. Так что я признателен, что он пожелал подтвердить это. И мы сделали то, что считали релевантным объемом для уведомления… Это не должно никого шокировать, но мы будем делать, что должны, для уведомления, но мы также будем делать, что должны для защиты наших сил", — сказал Кирби.

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Конкретно в этом случае это был "вопрос обеспечения секретности операции", добавил он.
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В мире , Джон Кирби , Сергей Лавров , МИД , Пентагон
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