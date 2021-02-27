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«На предательстве родины счастья не построишь»: Лукашенко обратился к спортсменам 

Газета.Ru и ещё 1 15 минут назад
Лукашенко обвинил спортсменов в предательстве Белоруссии
Фото: Газета.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на собрании Национального олимпийского комитета страны и раскритиковал белорусских спортсменов, которые требовали у международных ведомств санкций для Белоруссии.
Глава государства отметил, что атлеты должны занять позицию для популяризации и развития спорта в стране.

"Наши тренеры заботливо растили их, им были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах, государство дало им возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы, а наши лучшие врачи лечили их от травм.

Теперь же эти спортсмены стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения и страны в целом. На предательстве родины счастья не построишь", — цитирует Лукашенко белорусская Tribuna.com.

Среди санкций, которые последовали в отношении Белоруссии, стало решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск возможности принять матчи чемпионата мира, который пройдет в мае-июне 2021 года. Изначально турнир совместно должны были принять столица Белоруссии и Рига, теперь же столица Латвии является единственной хозяйкой мирового форума.
Данное решение было принято в связи с острой политической ситуацией в Белоруссии, возникшей в августе 2020 года после президентских выборов, победу в которых одержал действующий глава государства Лукашенко.
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В мире , Александр Лукашенко
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