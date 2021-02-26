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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оконфузилась на брифинге 

News.ru 3 часа назад
Джен Псаки вновь оконфузилась на брифинге
Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Известная своими многочисленными оговорками пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь попала в курьёзную ситуацию. На этот раз женщина запуталась в маске.
Казус произошёл 25 февраля на брифинге с журналистами. Перед тем как начать общение со СМИ, она некоторое время боролась с маской на лице, которую никак не удавалось снять. Как оказалось, виной всему стали крупные серьги, которые надела Псаки.

Хорошо, скажу вам, что серьги сложно носить с масками, так что потерпите немного, — заявила Джен Псаки, распутывая тесёмки.

После победы над маской она добавила, что для неё подобный случай будет уроком.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки оконфузилась на брифинге, перепутав Олимпиаду 2020 года в Токио, которая запланирована на лето, и зимние Игры в Пекине 2022 года. Журналистка спросила её про сохранность здоровья американских спортсменов. Представительница СМИ поинтересовалась, насколько безопасной для сборной США будет поездка в столицу Японии в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. На это Псаки ответила, что в настоящее время американские власти не рассматривают вопрос об изменении позиции по поводу участия национальной команды в пекинской Олимпиаде, писал NEWS.ru.
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В мире , Администрация США , Китай , Пекин , США , Токио , Япония
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