«Он не может принимать адекватные решения»

Кризис государственности в Армении принимает все более угрожающие масштабы. Страна, казалось бы, привыкла к политическим потрясениям, бесконечному противостоянию сторонников и противников власти и даже к революциям. Но нынешний политический кризис стал, пожалуй, самым серьезным за всю ее новейшую историю. За свое недолгое правление премьер Никол Пашинян успел нажить много врагов, а после унизительного поражения в карабахской войне он растерял последнюю поддержку. При этом «народный премьер» сохранил свойственную ему агрессивную риторику в общении с оппонентами и продолжал делать ошибку за ошибкой. Одной из последних стало неуместное заявление о боеспособности российских ракетных комплексов «Искандер-М», состоящих на вооружении армянской армии. В результате скандала своего поста лишился замначальника Генштаба , и на этот раз против премьера выступила самая грозная сила в стране — армия. Не будет преувеличением сказать, что Армения стоит на пороге хаоса и гражданской войны. Подробности — в материале «Ленты.ру» из Еревана

Последняя капля

«Выпущенные "Искандеры" не взорвались или взорвались на 10 процентов. Наверное, это было оружие 80-х», — такое заявление недавно сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью одному из республиканских СМИ, рассказывая о карабахской войне. Пашинян всегда славился умением озадачить собеседника внезапным поворотом, но на этот раз слова премьера обескуражили не только журналиста, но и все армянское общество.

Слухи о применении российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года ходили и раньше, но никем не подтверждались. Но и такое туманное заявление Пашиняна тоже нельзя было считать официальным подтверждением. Сколько запустили? Почему не взорвались? Что значат эти 10 процентов? О чем вообще идет речь? Журналисты бросились за комментариями к компетентным людям, в числе которых оказался замначальника Генштаба ВС, национальный герой Армении Тиран Хачатрян.

Услышав, что именно его просят прокомментировать, генерал долго смеялся . А после сделал вывод, что автор этого заявления явно не понимал, о чем говорит. «Извините, но это несерьезно. Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — сказал Хачатрян и был моментально уволен Пашиняном. В ответ все руководство армянских вооруженных сил (ВС) единодушно потребовало отставки самого Пашиняна, обвинив его в некомпетентности и неадекватности. Заявление Генштаба, опубликованное 25 февраля, подписали более 40 высокопоставленных офицеров — в том числе все руководство Генерального штаба ВС Республики Армения.

Ни при нынешних, ни при прежних властях армия никогда открыто не лезла в политику. Ее политическая роль сводилась к «электоральной заначке» — стратегическому запасу голосов на выборах. В остальном военные всегда сохраняли нейтралитет и не вмешивались в политику. Но проигранная война в Карабахе, ставшая национальной трагедией, изменила многое. У армии накопилось много неприятных вопросов к высшему командованию. А увольнение национального героя за, в общем-то, трезвую оценку неуместных высказываний человека, не служившего в армии, стало последней каплей.

Ответная реакция Пашиняна не заставила себя ждать. Он не нашел ничего лучше, чем по старой доброй традиции собрать митинг. По разным оценкам, премьера вышло поддержать 10-15 тысяч человек. Выступая перед своими сторонниками, он назвал требование военных попыткой переворота и решил уволить самого начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Но генерал категорически отказался покидать свой пост. Его решение проигнорировать волю премьера поддержали не только военные, но и бывшие президенты республики, за которыми стоят политические и бизнес-элиты, отстраненные от власти после «бархатной революции» Пашиняна.

Более того, с формальным увольнением Гаспаряна медлит также президент Армении Армен Саркисян : он должен в трехдневный срок либо подписать приказ Пашиняна, либо направить его на рассмотрение в Конституционный суд. Пашиняна это раздражает. «Если он его не подписывает, то что?.. Он присоединяется к государственному перевороту?» — заявил Пашинян своим сторонникам на митинге. В администрации президента в ответ указали на недопустимость давления на него «в условиях военного положения». В заявлении офиса Саркисяна говорится, что увольнение Гаспаряна является не очередной кадровой перестановкой, но делом государственной безопасности.

Весь этот сценарий стал быстро обрастать новыми персонажами. На стороне премьера выступили спецслужбы. А вот руководство полиции, напротив, поддержало армию. К участию в политическом кризисе подключается все больше значимых ведомств, инстанций, социальных институтов и даже внешние игроки — порой весьма неожиданные.

Второстепенные игроки

После поражения Армении в карабахской войне полтора десятка разных мелких партий объединились в «Движение по спасению родины», устраивали митинги, шествия, демонстрации, требуя, по сути, одного: отставки Пашиняна. И хотя народная поддержка самого премьера за последние несколько месяцев растаяла, как мороженое в знойный июльский полдень, люди не спешат поддерживать оппозиционеров.

Основная причина в том, что новое оппозиционное движение прочно ассоциируется с прежними властями Армении, поскольку его поддерживают бывшие президенты Серж Саргсян Роберт Кочарян . Их антирейтинг все еще настолько высок, что оставляет в тени аналогичный показатель нынешнего армянского лидера. В итоге все больше людей, не желая делать выбор между двух зол, впадают в политическую апатию и самоустраняются. С одной стороны, это позволяет всеми отвергаемому Пашиняну удерживать кресло премьера, с другой — приводит к постепенному затуханию протестного движения.

Но скандал с увольнением Тирана Хачатряна и последовавшая за ним реакция Генштаба подлили масла в огонь, чем и воспользовалось «Движение по спасению родины». Параллельно с митингом Пашиняна они позвали на улицы своих сторонников, коих набралось примерно столько же, что и у премьера, а возможно, и больше — местные СМИ рапортовали , что сторонников Пашиняна свозят на митинг насильно.

Хотя митинги проводились на двух разных площадях в Ереване, расстояние между которыми примерно километра два, активисты из разных лагерей умудрились как-то сцепиться. Серьезных столкновений удалось избежать благодаря вмешательству полиции. Тем не менее оппозиция почуяла вкус силы и призвала своих сторонников выходить на бессрочную акцию протеста. Ночь активисты провели в палатках на проспекте Баграмяна, перед зданием армянского парламента; акции продолжились 26 февраля. Днем в пятницу они жарили шашлык напротив парламента.

Гораздо интереснее наблюдать за внешней реакцией на события в Армении. Одним из первых иностранных государств отреагировала Турция. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу выразил солидарность с Пашиняном в том, что действия Генштаба ВС Армении — это попытка госпереворота, и решительно осудил ее. Такая поддержка понятна, если вспомнить итоги последней карабахской войны.

Турции выгодно сохранение нынешнего руководства Армении. Боевые действия закончилась в пользу давнего союзника и протеже Анкары — Баку. И это заметно усилило турецкие позиции в Закавказье. Пашинян связан договором о прекращении боевых действий в регионе с Россией и Азербайджаном, закрепившим выгодные Турции итоги, и не будет пытаться взять реванш. Но вот в глазах армян поддержка Пашиняна со стороны Турции — исторического врага Армении и зачинщика геноцида — выглядит дико и совершенно не идет премьеру на пользу.

Еще больше неловкости в ситуацию добавила реакция России. Минобороны фактически обвинило Пашиняна в дезинформации по поводу «Искандеров». МИД тактично открестился от комментариев, отметив, что происходящее в Армении — внутреннее дело. Сам Пашинян на недоумение российского Минобороны пока не отреагировал, хотя на связь с Москвой вышел и позвонил российскому президенту Владимиру Путину . Армянские и российские выходные данные по итогам этой беседы разнятся. Пресс-служба Пашиняна сообщает , что Путин выразил поддержку законным властям Армении, однако на сайте Кремля ничего подобного не говорится

Действия Пашиняна также вызвали однозначную негативную реакцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Президент Араик Арутюнян , оказавшийся 25 февраля в Ереване, призвал стороны проявить трезвость и здравый смысл и предложил свою помощь в качестве посредника. Пашиняну выразили протест и карабахские оппозиционеры, но это лишь формально. Фактически среди них карабахская партия власти «Справедливость».

Партией заправляет ярый противник Пашиняна, действующий секретарь Совета безопасности НКР Виталий Баласанян . Он был назначен на эту должность после войны и, хотя формально находится в подчинении президенту Арцаха, на деле является военным комендантом Карабаха и держит под контролем всю республику. Например, он собирается запретить президенту Карабаха иметь страничку в Facebook, и вполне возможно, что ему подчинятся.

Популисты против военных

Пока Армения стоит на пороге гражданской войны, сам премьер заверяет, что госпереворот подавлен и ситуация под контролем. Армия с ним не согласна. Глава Генштаба не собирается уходить в отставку и считаться с мнением Пашиняна, и военные готовы ответить силой на любые попытки применения таковой со стороны властей.

И в такой ситуации страна оказалась всего через несколько лет после того, как лидер уличного протеста пришел к власти. Многочисленные просчеты Пашиняна и его команды не только усугубили уже имевшиеся в государстве проблемы, но и породили новые. Главная из которых — ослабление армии в условиях нарастающих внешних угроз. Но даже если армию каким-то образом удастся успокоить, это не поможет преодолеть политический кризис.

Пашинян не сможет остаться национальным лидером, слишком много некрасивых подробностей о том, как бывший революционер управляет страной, вскрылось в СМИ после унизительно проигранной войны под его командованием. Выяснилось, что на протяжении всего времени его правления национальную гордость — армию — не просто не укрепляли, но методично разрушали, разворовывали. И это при том, что разведка продолжала предупреждать о нарастающей внешней угрозе. Но эти предостережения списывали на козни личных врагов Пашиняна.

Люди обнаружили, что им откровенно врали о ситуации на фронте. А тем временем их главнокомандующий, возможно, будучи пьяным, звонил на фронт и требовал ценой ненужных жертв взять абсолютно ненужные позиции, обещая медали. Называл ключевую древнюю крепость Нагорного Карабаха Шуши, центр армянской культуры и истории, «бесцветным городом» и винил в его сдаче каких-то добровольцев, отказавшихся идти на войну. Уволил заслуженного генерала из-за того, что тот сделал замечание первой леди, явившейся на секретное совещание. И многое, многое другое.

Пашинян опровергает подобные рассказы военных и бывших чиновников, но ему уже не хотят верить. Его не поддерживает буквально никто. Президент, оба католикоса Армянской апостольской церкви, Национальная академия наук Армении, влиятельные фигуры в диаспоре, общественные деятели и бывшие руководители спецслужб — все высказываются за отставку премьер-министра. Они не готовы ждать до предложенных премьером внеочередных парламентских выборов. Теперь к ним присоединилась армия — сакральный институт Армении, оплот ее государственности.

Более или менее известные соратники Пашиняна уже успели откреститься от него. Рядом остались некомпетентные в государственных делах пустышки, которые смогли попасть во власть только благодаря давлению улицы. В основном это депутаты-кнопкодавы, нужные лишь для того, чтобы бойкотировать инициативы оппозиции. Но армянский премьер либо не осознает трагичность ситуации, либо считает лучшим выходом тянуть до последнего, оставаясь у власти как можно дольше. У него была фора: слабость оппозиции и неконсолидированность армянского общества давали ему возможность самому решить, как и когда уйти, на каких условиях и под какие гарантии.

Пашинян не воспользовался этим шансом, он продолжает блокировать оппозиционные ресурсы и винить во всех бедах и проблемах своих оппонентов. Но громкие слова с трибуны и заявления в духе «можете меня застрелить, если хотите» уже никого в Армении не впечатляют. Эта стратегия давно перестала работать. Единственное, чем сполна обеспечило людей революционное правительство — это бесконечные политические дрязги. Из героя-революционера Пашинян превратился в героя мемов, который отчаянно цепляется за иллюзорную власть. Но беда в том, что цена этой власти может оказаться слишком велика и расплачиваться придется всему армянскому народу.