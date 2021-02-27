«Он не может принимать адекватные решения»

Кризис государственности в Армении принимает все более угрожающие масштабы. Страна, казалось бы, привыкла к политическим потрясениям, бесконечному противостоянию сторонников и противников власти и даже к революциям. Но нынешний политический кризис стал, пожалуй, самым серьезным за всю ее новейшую историю. За свое недолгое правление премьер Никол Пашинян успел нажить много врагов, а после унизительного поражения в карабахской войне он растерял последнюю поддержку. При этом «народный премьер» сохранил свойственную ему агрессивную риторику в общении с оппонентами и продолжал делать ошибку за ошибкой. Одной из последних стало неуместное заявление о боеспособности российских ракетных комплексов «Искандер-М», состоящих на вооружении армянской армии. В результате скандала своего поста лишился замначальника Генштаба, и на этот раз против премьера выступила самая грозная сила в стране — армия. Не будет преувеличением сказать, что Армения стоит на пороге хаоса и гражданской войны. Подробности — в материале «Ленты.ру» из Еревана.
Последняя капля
«Выпущенные "Искандеры" не взорвались или взорвались на 10 процентов. Наверное, это было оружие 80-х», — такое заявление недавно сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью одному из республиканских СМИ, рассказывая о карабахской войне. Пашинян всегда славился умением озадачить собеседника внезапным поворотом, но на этот раз слова премьера обескуражили не только журналиста, но и все армянское общество.
Слухи о применении российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года ходили и раньше, но никем не подтверждались. Но и такое туманное заявление Пашиняна тоже нельзя было считать официальным подтверждением. Сколько запустили? Почему не взорвались? Что значат эти 10 процентов? О чем вообще идет речь? Журналисты бросились за комментариями к компетентным людям, в числе которых оказался замначальника Генштаба ВС, национальный герой Армении Тиран Хачатрян.
Услышав, что именно его просят прокомментировать, генерал долго смеялся. А после сделал вывод, что автор этого заявления явно не понимал, о чем говорит. «Извините, но это несерьезно. Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — сказал Хачатрян и был моментально уволен Пашиняном. В ответ все руководство армянских вооруженных сил (ВС) единодушно потребовало отставки самого Пашиняна, обвинив его в некомпетентности и неадекватности. Заявление Генштаба, опубликованное 25 февраля, подписали более 40 высокопоставленных офицеров — в том числе все руководство Генерального штаба ВС Республики Армения.
Ни при нынешних, ни при прежних властях армия никогда открыто не лезла в политику. Ее политическая роль сводилась к «электоральной заначке» — стратегическому запасу голосов на выборах. В остальном военные всегда сохраняли нейтралитет и не вмешивались в политику. Но проигранная война в Карабахе, ставшая национальной трагедией, изменила многое. У армии накопилось много неприятных вопросов к высшему командованию. А увольнение национального героя за, в общем-то, трезвую оценку неуместных высказываний человека, не служившего в армии, стало последней каплей.
Ответная реакция Пашиняна не заставила себя ждать. Он не нашел ничего лучше, чем по старой доброй традиции собрать митинг. По разным оценкам, премьера вышло поддержать 10-15 тысяч человек. Выступая перед своими сторонниками, он назвал требование военных попыткой переворота и решил уволить самого начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Но генерал категорически отказался покидать свой пост. Его решение проигнорировать волю премьера поддержали не только военные, но и бывшие президенты республики, за которыми стоят политические и бизнес-элиты, отстраненные от власти после «бархатной революции» Пашиняна.
Более того, с формальным увольнением Гаспаряна медлит также президент Армении Армен Саркисян: он должен в трехдневный срок либо подписать приказ Пашиняна, либо направить его на рассмотрение в Конституционный суд. Пашиняна это раздражает. «Если он его не подписывает, то что?.. Он присоединяется к государственному перевороту?» — заявил Пашинян своим сторонникам на митинге. В администрации президента в ответ указали на недопустимость давления на него «в условиях военного положения». В заявлении офиса Саркисяна говорится, что увольнение Гаспаряна является не очередной кадровой перестановкой, но делом государственной безопасности.
Весь этот сценарий стал быстро обрастать новыми персонажами. На стороне премьера выступили спецслужбы. А вот руководство полиции, напротив, поддержало армию. К участию в политическом кризисе подключается все больше значимых ведомств, инстанций, социальных институтов и даже внешние игроки — порой весьма неожиданные.
Второстепенные игроки
После поражения Армении в карабахской войне полтора десятка разных мелких партий объединились в «Движение по спасению родины», устраивали митинги, шествия, демонстрации, требуя, по сути, одного: отставки Пашиняна. И хотя народная поддержка самого премьера за последние несколько месяцев растаяла, как мороженое в знойный июльский полдень, люди не спешат поддерживать оппозиционеров.
Основная причина в том, что новое оппозиционное движение прочно ассоциируется с прежними властями Армении, поскольку его поддерживают бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Их антирейтинг все еще настолько высок, что оставляет в тени аналогичный показатель нынешнего армянского лидера. В итоге все больше людей, не желая делать выбор между двух зол, впадают в политическую апатию и самоустраняются. С одной стороны, это позволяет всеми отвергаемому Пашиняну удерживать кресло премьера, с другой — приводит к постепенному затуханию протестного движения.
Но скандал с увольнением Тирана Хачатряна и последовавшая за ним реакция Генштаба подлили масла в огонь, чем и воспользовалось «Движение по спасению родины». Параллельно с митингом Пашиняна они позвали на улицы своих сторонников, коих набралось примерно столько же, что и у премьера, а возможно, и больше — местные СМИ рапортовали, что сторонников Пашиняна свозят на митинг насильно.
Хотя митинги проводились на двух разных площадях в Ереване, расстояние между которыми примерно километра два, активисты из разных лагерей умудрились как-то сцепиться. Серьезных столкновений удалось избежать благодаря вмешательству полиции. Тем не менее оппозиция почуяла вкус силы и призвала своих сторонников выходить на бессрочную акцию протеста. Ночь активисты провели в палатках на проспекте Баграмяна, перед зданием армянского парламента; акции продолжились 26 февраля. Днем в пятницу они жарили шашлык напротив парламента.
Гораздо интереснее наблюдать за внешней реакцией на события в Армении. Одним из первых иностранных государств отреагировала Турция. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу выразил солидарность с Пашиняном в том, что действия Генштаба ВС Армении — это попытка госпереворота, и решительно осудил ее. Такая поддержка понятна, если вспомнить итоги последней карабахской войны.
Турции выгодно сохранение нынешнего руководства Армении. Боевые действия закончилась в пользу давнего союзника и протеже Анкары — Баку. И это заметно усилило турецкие позиции в Закавказье. Пашинян связан договором о прекращении боевых действий в регионе с Россией и Азербайджаном, закрепившим выгодные Турции итоги, и не будет пытаться взять реванш. Но вот в глазах армян поддержка Пашиняна со стороны Турции — исторического врага Армении и зачинщика геноцида — выглядит дико и совершенно не идет премьеру на пользу.
Еще больше неловкости в ситуацию добавила реакция России. Минобороны фактически обвинило Пашиняна в дезинформации по поводу «Искандеров». МИД тактично открестился от комментариев, отметив, что происходящее в Армении — внутреннее дело. Сам Пашинян на недоумение российского Минобороны пока не отреагировал, хотя на связь с Москвой вышел и позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Армянские и российские выходные данные по итогам этой беседы разнятся. Пресс-служба Пашиняна сообщает, что Путин выразил поддержку законным властям Армении, однако на сайте Кремля ничего подобного не говорится.
Действия Пашиняна также вызвали однозначную негативную реакцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Президент Араик Арутюнян, оказавшийся 25 февраля в Ереване, призвал стороны проявить трезвость и здравый смысл и предложил свою помощь в качестве посредника. Пашиняну выразили протест и карабахские оппозиционеры, но это лишь формально. Фактически среди них карабахская партия власти «Справедливость».
Партией заправляет ярый противник Пашиняна, действующий секретарь Совета безопасности НКР Виталий Баласанян. Он был назначен на эту должность после войны и, хотя формально находится в подчинении президенту Арцаха, на деле является военным комендантом Карабаха и держит под контролем всю республику. Например, он собирается запретить президенту Карабаха иметь страничку в Facebook, и вполне возможно, что ему подчинятся.
Популисты против военных
Пока Армения стоит на пороге гражданской войны, сам премьер заверяет, что госпереворот подавлен и ситуация под контролем. Армия с ним не согласна. Глава Генштаба не собирается уходить в отставку и считаться с мнением Пашиняна, и военные готовы ответить силой на любые попытки применения таковой со стороны властей.
И в такой ситуации страна оказалась всего через несколько лет после того, как лидер уличного протеста пришел к власти. Многочисленные просчеты Пашиняна и его команды не только усугубили уже имевшиеся в государстве проблемы, но и породили новые. Главная из которых — ослабление армии в условиях нарастающих внешних угроз. Но даже если армию каким-то образом удастся успокоить, это не поможет преодолеть политический кризис.
Пашинян не сможет остаться национальным лидером, слишком много некрасивых подробностей о том, как бывший революционер управляет страной, вскрылось в СМИ после унизительно проигранной войны под его командованием. Выяснилось, что на протяжении всего времени его правления национальную гордость — армию — не просто не укрепляли, но методично разрушали, разворовывали. И это при том, что разведка продолжала предупреждать о нарастающей внешней угрозе. Но эти предостережения списывали на козни личных врагов Пашиняна.
Люди обнаружили, что им откровенно врали о ситуации на фронте. А тем временем их главнокомандующий, возможно, будучи пьяным, звонил на фронт и требовал ценой ненужных жертв взять абсолютно ненужные позиции, обещая медали. Называл ключевую древнюю крепость Нагорного Карабаха Шуши, центр армянской культуры и истории, «бесцветным городом» и винил в его сдаче каких-то добровольцев, отказавшихся идти на войну. Уволил заслуженного генерала из-за того, что тот сделал замечание первой леди, явившейся на секретное совещание. И многое, многое другое.
Пашинян опровергает подобные рассказы военных и бывших чиновников, но ему уже не хотят верить. Его не поддерживает буквально никто. Президент, оба католикоса Армянской апостольской церкви, Национальная академия наук Армении, влиятельные фигуры в диаспоре, общественные деятели и бывшие руководители спецслужб — все высказываются за отставку премьер-министра. Они не готовы ждать до предложенных премьером внеочередных парламентских выборов. Теперь к ним присоединилась армия — сакральный институт Армении, оплот ее государственности.
Более или менее известные соратники Пашиняна уже успели откреститься от него. Рядом остались некомпетентные в государственных делах пустышки, которые смогли попасть во власть только благодаря давлению улицы. В основном это депутаты-кнопкодавы, нужные лишь для того, чтобы бойкотировать инициативы оппозиции. Но армянский премьер либо не осознает трагичность ситуации, либо считает лучшим выходом тянуть до последнего, оставаясь у власти как можно дольше. У него была фора: слабость оппозиции и неконсолидированность армянского общества давали ему возможность самому решить, как и когда уйти, на каких условиях и под какие гарантии.
Пашинян не воспользовался этим шансом, он продолжает блокировать оппозиционные ресурсы и винить во всех бедах и проблемах своих оппонентов. Но громкие слова с трибуны и заявления в духе «можете меня застрелить, если хотите» уже никого в Армении не впечатляют. Эта стратегия давно перестала работать. Единственное, чем сполна обеспечило людей революционное правительство — это бесконечные политические дрязги. Из героя-революционера Пашинян превратился в героя мемов, который отчаянно цепляется за иллюзорную власть. Но беда в том, что цена этой власти может оказаться слишком велика и расплачиваться придется всему армянскому народу.