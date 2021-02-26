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Канада одобрила использование вакцины AstraZeneca 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Канада одобрила использование вакцины AstraZeneca
Фото: РИА Новости
Использование вакцины от COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, на территории Канады одобрило канадское министерство здравоохранения, сообщается 26 февраля на сайте правительства Канады.
Теперь вакцина рекомендована всем гражданам Канады старше 18 лет. Эффективность вакцины оценивается в 62,1%.
Как ранее писало ИА REGNUM, результаты четырёх клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, в которых приняли участие около 24 тысяч человек, показали безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca. В связи с этим европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины на территории Евросоюза.
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В мире , ЕС , ИА REGNUM , Канада , Оттава , США
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