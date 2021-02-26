Канада одобрила использование вакцины AstraZeneca 

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Использование вакцины от COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, на территории Канады одобрило канадское министерство здравоохранения, сообщается 26 февраля на сайте правительства Канады.

Теперь вакцина рекомендована всем гражданам Канады старше 18 лет. Эффективность вакцины оценивается в 62,1%.