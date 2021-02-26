Байден отказался признавать Крым российским

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Субботний
Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским
РИА Новости
18 минут назад
Фото:
Reuters
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российским, Вашингтон продолжает работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине, заявил Байден.
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