Оппозиция призвала армию войти в Ереван 

Один из лидеров оппозиции в Армении Вазген Манукян призвал армию войти в Ереван . Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянская армия могла бы применить ракетный комплекс «Искандер» в начале обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью.

Премьер-министр страны Никол Пашинян ответил на это, сообщив, что «Искандеры» были применены, но ракеты не взорвались либо разорвались на 10%. Журналисты спросили на тот момент первого замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна, возможно ли это. Тот рассмеялся и ответил, что невозможно. После этого он был уволен по предложению Пашиняна.

Вчера армянские ВС распространили заявление с требованием отставки Пашиняна. В нем сказано, что увольнение Хачатряна — свидетельство того, что правительство больше не может принимать адекватные решения в нынешний момент — кризисный и судьбоносный.

В тот же день в стране начались массовые акции сторонников и противников Пашиняна. Сегодня несколько тысяч сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» провели митинг в центре Еревана с требованием отставки правительства. В ходе него Манукян призвал армию войти в Ереван.