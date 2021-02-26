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Оппозиция призвала армию войти в Ереван 

Артём Кульша 21 минуту назад
Оппозиция призвала армию войти в Ереван
Фото: ТАСС
Один из лидеров оппозиции в Армении Вазген Манукян призвал армию войти в Ереван. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянская армия могла бы применить ракетный комплекс «Искандер» в начале обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью.
Премьер-министр страны Никол Пашинян ответил на это, сообщив, что «Искандеры» были применены, но ракеты не взорвались либо разорвались на 10%. Журналисты спросили на тот момент первого замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна, возможно ли это. Тот рассмеялся и ответил, что невозможно. После этого он был уволен по предложению Пашиняна.
Вчера армянские ВС распространили заявление с требованием отставки Пашиняна. В нем сказано, что увольнение Хачатряна — свидетельство того, что правительство больше не может принимать адекватные решения в нынешний момент — кризисный и судьбоносный.
В тот же день в стране начались массовые акции сторонников и противников Пашиняна. Сегодня несколько тысяч сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» провели митинг в центре Еревана с требованием отставки правительства. В ходе него Манукян призвал армию войти в Ереван.
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В мире , Никол Пашинян , Серж Саргсян , Генштаб
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