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Умер босс мафии Нью-Йорка 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Умер босс мафии Нью-Йорка
Фото: РИА Новости
В американском штате Северная Каролина в федеральной тюрьме скончался предводитель мафиозного клана Гамбино Питер Артур Готти. Гангстеру был 81 год, сообщает Associated Press.
Питер приходился старшим братом знаменитого гангстера Джона Готти, возглавлявшего мафию Нью-Йорка до 2002 года. После смерти Джона мафиозным боссом стал Питер, несмотря на то что он слыл несообразительным и имел прозвище Самый тупой дон. Бывшие мафиози утверждают, что Питер стал крестным отцом не по своей воле и плохо справлялся с ролью лидера. Его считали слишком добрым для главы преступного клана.
New York Post
Один из известнейших гангстеров США Питер, осужденный в 2003 году, провел за решеткой 17 лет. До освобождения ему оставалось еще восемь лет. Он умер 26 февраля в палате Федерального медцентра в городе Батнер, где проходил лечение. По данным докторов, мафиози скончался по естественным причинам из-за преклонных лет и слабого здоровья.
Появилось видео причастности мафии к выборам США
Клан Гамбино образовался в 1902 году. Он входит в пятерку наиболее крупных и влиятельных кланов итало-американской мафии «Пять семей», контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке. Зоны влияния разграничиваются на заседании специального совета — комиссии. Гангстеры занимаются, помимо прочего, рэкетом, вымогательством, ростовщичеством, угонами автомобилей, ограблениями и заказными убийствами.
Ранее сообщалось, что в США скончался один из самых известных гангстеров, член криминальной семьи Коломбо Джон Францезе-старший, также известный как Сонни («Сынок»). Францезе скончался 24 февраля в одной из больниц Нью-Йорка. Ему было 103 года.
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Комментарии
В мире , Досрочное освобождение , Криминальные авторитеты , Авторитеты , Джон Готти , Associated Press , США
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