Колонна сторонников оппозиции собралась у здания администрации президента Армении Армена Саркисяна и потребовала от него поддержать требование армии об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает РИА Новости

«Наше главное требование, чтобы президент не поддавался на шантаж премьера и направил ходатайство об отмене увольнения начальника Генштаба (Оника Гаспаряна — прим. «Ленты.ру») в Конституционный суд», — заявил на акции координатор оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян.

Отмечается, что здание оцепили сотрудники полиции. Они не препятствуют проведению митинга и не реагируют на призывы протестующих. В свою очередь, президент уже пообещал встретиться с оппозиционной делегацией в 15:40 по местному времени (14:40 мск). Они обсудят пути выхода из сложившегося политического кризиса.

Армянское оппозиционное «Движение за спасение родины» сформировало делегацию для переговоров с Саркисяном накануне, 25 февраля. В этот же день Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Позже требования военных поддержала полиция, а спецслужбы остались на стороне действующей власти. Премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников немедленно выйти на улицу, чтобы не допустить насильственной смены власти.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали «Движение за спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Пашинян заявил, что чист перед народом.