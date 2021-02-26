Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не даёт такого рода уведомление, когда уже удар наносится, — цитирует ТАСС дипломата.

Лавров также напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права.

26 февраля боевые самолёты ВВС США нанесли удар по объектам в районе сирийско-иракской границы. При авиаударе погибли не менее 17 человек. Это боевики проиранских вооружённых формирований. По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, количество жертв американских бомбардировок в приграничном с Ираком районе выросло как минимум до 22 человек.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрел своих сил. Кирби отметил, что после удара с воздуха разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки, писал NEWS.ru.

Атаку Кирби назвал «соразмерным военным ответом». Она направлена на «деэскалацию общей ситуации» как в Восточной Сирии, так и в Ираке.