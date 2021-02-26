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Москва

Лавров: США предупредили РФ об ударе по Сирии за несколько минутusa 

News.ru и ещё 15 32 минуты назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон предупредил Москву о готовящемся авиаударе по Сирии за несколько минут.

Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не даёт такого рода уведомление, когда уже удар наносится, — цитирует ТАСС дипломата.

Лавров также напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права.
Глава Пентагона раскрыл детали удара по Сирии
26 февраля боевые самолёты ВВС США нанесли удар по объектам в районе сирийско-иракской границы. При авиаударе погибли не менее 17 человек. Это боевики проиранских вооружённых формирований. По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, количество жертв американских бомбардировок в приграничном с Ираком районе выросло как минимум до 22 человек.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрел своих сил. Кирби отметил, что после удара с воздуха разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки, писал NEWS.ru.
Атаку Кирби назвал «соразмерным военным ответом». Она направлена на «деэскалацию общей ситуации» как в Восточной Сирии, так и в Ираке.
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В мире , Видео , Политика , Джон Кирби , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Иран , Москва , Сирия , США
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