Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не даёт такого рода уведомление, когда уже удар наносится, — цитирует ТАСС дипломата.