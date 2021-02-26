Обзор иноСМИ: в Дании высмеяли новые санкции ЕС против России 

В Дании высмеяли новые санкции ЕС против России

Несколько высокопоставленных российских чиновников вот-вот станут объектом санкций ЕС (запрет на въезд и заморозка активов), но это вряд ли повлияет на действия президента России Владимира Путина пишет Jyllands-Posten со ссылкой на эксперта Датского института международных исследований Флемминга Хансена.

А европейские попытки «пристыдить» Россию и вовсе смешны, считает Хансен.

Как Байдена арестовали за проникновение в Капитолий

Политический обозреватель Майкл Ноулз опубликовал на своем YouTube-канале видео 2007 года, в котором будущий президент США Джо Байден рассказал о своем аресте в Капитолии.

По словам Байдена, впервые в зале американского сената он оказался в 21 год. Он приехал в Вашингтон, чтобы навестить друзей-студентов, и пришел в Капитолий в субботу утром.

«Тогда еще не было охраны, которая везде останавливала. Сенаторы только что разошлись после заседания, я прошел и вдруг оказался в их зале. Я подошел, сел на председательское место. И тут парень схватил меня за плечо и сказал: „Вы арестованы“, — рассказал президент.

Британские туристы остались дома и изуродовали природу

Британские туристы, которые в 2020 году отдыхали за границей меньше, чем обычно, оставили на побережьях страны горы мусора и занимались вандализмом. Об этом рассказала газета The Times.

Владельцы поместья Лулворт обратились к правительству страны с просьбой научить туристов прилично вести себя при посещении британского побережья.

Они обвинили „более молодую и более разнообразную в географическом и культурном отношении когорту“ в беспрецедентных кучах мусора, вандализме, неуместных граффити и „использовании природы в качестве общественного туалета“.

Как ковид помог итальянской мафии

Во время пандемии итальянская мафия начала финансировать малые предприятия, оказавшиеся в тяжелом положении. Как пишет Financial Times со ссылкой на исследование итальянского МВД , в будущем мафиози поставят малых предпринимателей перед выбором: либо выплатить весь долг, либо стать дойной коровой для организованной преступности.

Газета отмечает, что мафиози, обещавшие „безвозмездную“ поддержку малому бизнесу, вернулась к „традиционным методам запугивания, направленным на получение контроля над экономической деятельностью“.

В министерстве внутренних дел Италии также опасаются, что эти предприятия могут стать инструментом отмывания денег.

Порошенко обвинили в новой „вакханалии“ на Украине

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что бывший глава страны Петр Порошенко причастен к очередной „вакханалии“ в стране — беспорядкам у президентского офиса. Как сообщает УНИАН, по мнению замминистра, приговор одесскому активисту-националисту Сергею Стерненко — лишь предлог для столкновений с полицией.

»Я прямо говорю, я считаю, что Петр Алексеевич Порошенко сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы в нашей стране была смута, для того, чтобы снова раздувать ненависть», — заявил Геращенко.

Он подчеркнул, что Порошенко «заплатил бы огромные деньги», чтобы полицейские избили «хотя бы одного человека».