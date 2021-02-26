Цистерны с водой на «Фукусиме-1» сместились после землетрясения 

Десятки цистерн с очищенной водой на атомной электростанции «Фукусима-1» сместились в результате землетрясения. Об этом сообщает ТАСС.

В 2011 году, как сообщал «Рамблер», на «Фукусиме-1» в результате цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. С тех пор в них непрерывно закачивают воду для охлаждения. Она выливается через бреши. Специалисты компании Tokyo Electric Power откачивают ее и помещают в специальные стальные цистерны, установленные на территории АЭС.

13 февраля в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3. Оно ощущались по меньшей мере в 10 префектурах Японии. В результате подземных толчков пострадали более 180 человек. По мнению сейсмологов, землетрясение было афтершоком землетрясения в марте 2011-го.

После землетрясения специалисты Tokyo Electric Power обнаружили, что утечек очищенной от радиоактивных частиц воды из цистерн нет, однако 53 из примерно тысячи емкостей сместились примерно на 20 сантиметров.