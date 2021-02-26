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Москва

Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Баку построит международный аэропорт в Карабахе
Фото: РИА Новости
Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе и рассчитывает ввести его в эксплуатацию осенью этого года. Об этом заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали [решать] вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью. И если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получить из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шушу", — добавил азербайджанский президент. Он отметил, что одновременно с аэропортом в Шушу строятся две автодороги. При этом Алиев указал на сложности в прогнозировании точных сроков строительства аэропорта, поскольку "вопросы, связанные с разминированием, с доступом к этой территории вызывают сложности".

Президент Азербайджана подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые.
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Ранее Алиев сообщил, что дал указание о строительстве в Физули международного аэропорта.

Строительство еще двух аэропортов

Азербайджан рассчитывает возвести аэропорты в Лачинском и Зангеланском районах в Нагорном Карабахе.

"Должен сказать, что наши планы по строительству аэропортов только городом Физули не ограничиваются. У нас еще есть планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангелане. С учетом планов по обустройству территории, с учетом того, что Зангелан превратится в очень важный логистический центр", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В регионе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.
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Комментарии
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Баку
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