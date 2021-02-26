Баку построит международный аэропорт в Карабахе

"Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали [решать] вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью. И если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
"Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получить из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шушу", — добавил азербайджанский президент. Он отметил, что одновременно с аэропортом в Шушу строятся две автодороги. При этом Алиев указал на сложности в прогнозировании точных сроков строительства аэропорта, поскольку "вопросы, связанные с разминированием, с доступом к этой территории вызывают сложности".
Строительство еще двух аэропортов
"Должен сказать, что наши планы по строительству аэропортов только городом Физули не ограничиваются. У нас еще есть планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангелане. С учетом планов по обустройству территории, с учетом того, что Зангелан превратится в очень важный логистический центр", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.