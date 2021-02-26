Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США вновь призвали освободить Навального 

РИА Новости 39 минут назад
США вновь призывают Россию освободить Алексея Навального, заявил представитель госдепа Нед Прайс, заявление сделано уже после этапирования осужденного блогера в колонию из СИЗО "Матросская тишина".

"Мы возобновляем призывы к России освободить тех, кто задержан лишь за реализацию лишь своих прав человека… в том числе господина Навального", — сказал Прайс на брифинге.

"Мы продолжим вместе с нашими партнерами ясно говорить, выступать и требовать освобождения господина Навального", — добавил он.

Россия отвергает претензии США и других стран по делу Навального, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обращал внимание, что все заявления Запада на эту тему делаются "как под копирку".
Адвокат рассказала о состоянии Навального перед этапированием
В четверг адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру — но каждый раз получала в суде отказ. В целом лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно — только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019-м — более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Последние новости
Евросоюз доволен бурным развитием Украины Евросоюз доволен бурным развитием Украины Это другое! Почему в России донос — это "стукачество", а в США — подвиг Это другое! Почему в России донос — это "стукачество", а в США — подвиг Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки
Комментарии 265
В мире , Видео , Вадим Кобзев , Нед Прайс , Сергей Лавров , Ив Роше , Алексей Навальный , СКР , ЕСПЧ , Госдеп США , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
08:14
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
Шоу-бизнес
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
02:32
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
01:58
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
Новости Москвы
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
01:27
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
Армия
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
00:29
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
Армия
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
01:59
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
Происшествия
Медведчук высказался о Зеленском в видео-интервью
02:36
Медведчук высказался о Зеленском в видео-интервью
Политика
Видео с утонувшей в растаявшем снеге машиной
00:14
Видео с утонувшей в растаявшем снеге машиной
Происшествия
Видео экстренной посадки самолета в Ливерморе
00:22
Видео экстренной посадки самолета в Ливерморе
Происшествия
Видео с рекой в Канаде, которую признали личностью
00:41
Видео с рекой в Канаде, которую признали личностью
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение