США вновь призвали освободить Навального 

"Мы возобновляем призывы к России освободить тех, кто задержан лишь за реализацию лишь своих прав человека… в том числе господина Навального", — сказал Прайс на брифинге.

"Мы продолжим вместе с нашими партнерами ясно говорить, выступать и требовать освобождения господина Навального", — добавил он.

Россия отвергает претензии США и других стран по делу Навального, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обращал внимание, что все заявления Запада на эту тему делаются "как под копирку".

В четверг адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального, осужденного по делу компании " Ив Роше ", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

До этого ФСИН трижды выступала за эту меру — но каждый раз получала в суде отказ. В целом лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно — только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019-м — более чем 15 тысяч.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".

Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.