Вакцинация итальянской оперной певицы Анны Марии Кьюри вакциной «Спутник V» позорит Европейский союз. Об этом сообщает британское издание Daily Express.
На днях, как сообщал «Рамблер», Кьюри привилась «Спутником V» во время гастролей в России. После этого она раскритиковала власти Евросоюза за задержку с вакцинацией. Певица назвала это огромной проблемой, мешающей возвращению к нормальной жизни, и призвала власти ЕС закупить российскую вакцину.
«ЕС опозорен. Слова Кьюри, прозвучавшие всего через несколько дней после того, как правительство Путина обвинило ЕС в политизации борьбы с COVID-19, станут ударом для Европейского союза», — сообщает Daily Express.
Издание обвинило председательницу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке дискредитировать «Спутник V» в ходе недавнего выступления и напомнило, что Венгрия уже получила партию российской вакцины, Хорватия ведет соответствующие переговоры, а Словакия к ним готовится.
«Согласно инсайдерской информации, план состоит в том, чтобы дождаться, когда ЕС одобрит российскую вакцину, после чего быстро провести вакцинацию», — сообщает Daily Express.