Вакцинация итальянской оперной певицы Анны Марии Кьюри вакциной «Спутник V» позорит Европейский союз . Об этом сообщает британское издание Daily Express.

На днях, как сообщал «Рамблер», Кьюри привилась «Спутником V» во время гастролей в России. После этого она раскритиковала власти Евросоюза за задержку с вакцинацией. Певица назвала это огромной проблемой, мешающей возвращению к нормальной жизни, и призвала власти ЕС закупить российскую вакцину.

«ЕС опозорен. Слова Кьюри, прозвучавшие всего через несколько дней после того, как правительство Путина обвинило ЕС в политизации борьбы с COVID-19, станут ударом для Европейского союза», — сообщает Daily Express.

Издание обвинило председательницу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке дискредитировать «Спутник V» в ходе недавнего выступления и напомнило, что Венгрия уже получила партию российской вакцины, Хорватия ведет соответствующие переговоры, а Словакия к ним готовится.