Видео с рекой в Канаде, которую признали личностью 

Власти канадского города Квебек официально признали реку Мэгпай личностью. Признание реки физическим лицом означает, что теперь у реки есть права и никто не может её уничтожить или "взять в рабство". На такой шаг местные власти пошли, чтобы защитить реку от возможных посягательств после того, как ею заинтересовалась местная гидроэнергетическая компания.

Похожий случай произошёл в 2017 году в Новой Зеландии. Тогда парламент страны объявил реку Уонгануи физическим лицом с гражданскими правами. Тогда за Уонгануи сражались несколько местных племен. Подобные случаи были зарегистрированы также в США и Эквадоре.