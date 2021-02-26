Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В немецком городе потеплело на 42 градуса за неделю 

Lenta.ru 49 минут назад
В немецком городе потеплело на 42 градуса за неделю
Фото: Reuters
В немецком городе Гёттинген температура воздуха повысилась на почти 42 градуса по Цельсию за неделю. Об этом свидетельствуют данные Немецкой метеорологической службы, передает РИА Новости.
Рекордный температурный скачок зафиксирован в период с 14 по 21 февраля. В начале недели в городе была зафиксирована температур 23,8 градуса ниже нуля, а уже в конце — 18,1 градуса выше нуля. Таким образом, температура воздуха за неделю повысилась на 41,9 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 1880 года в Йене, когда за семь дней потеплело с минус 5,1 до плюс 36 градусов.
Отмечается, что температурный рекорд установлен на фоне двух аномалий. В середине месяца непривычное движение полярного вихря стало причиной холодов и сильных снегопадов. После этого на территорию Германии пришел теплый субтропический воздух, который «подгоняет» область низкого давления над Атлантическим океаном, объяснили климатологи.
Высокая температура фиксируется в последние несколько дней по всей Германии. Так, в Гамбурге потеплело до плюс 21 градуса, что стало рекордом максимальной температуры для зимы. В Берлине воздух согрелся до плюс 12 градусов, а в Ганновере — до плюс 14.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Последние новости
Байден приказал нанести авиаудар по Сирии Байден приказал нанести авиаудар по Сирии В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2» В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2» Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине
Комментарии
В мире , Погода , РИА Новости , Берлин , Гамбург , Ганновер , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео экстренной посадки самолета в Ливерморе
00:22
Видео экстренной посадки самолета в Ливерморе
Происшествия
Видео с рекой в Канаде, которую признали личностью
00:41
Видео с рекой в Канаде, которую признали личностью
В мире
Видео пожара на заводе в Ростовской области
00:41
Видео пожара на заводе в Ростовской области
Происшествия
Видео обращения Пашиняна к военным Армении
00:42
Видео обращения Пашиняна к военным Армении
Политика
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение