Подсчитан многомиллиардный ущерб от морозов в Техасе

В США подсчитали многомиллиардный ущерб от разрушительных морозов, которые обрушились на штат Техас в начале 2021 года. По оценке Чака Уотсона (Chuck Watson) из аналитического центра изучения природных катаклизмов Enki Research, потери можно оценить в 80-90 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg

По его словам, ущерб инфраструктуре, в том числе от лопнувших на морозе труб, достигнет около 35 миллиардов долларов. Еще примерно 45 миллиардов составляют потери экономики США из-за нарушения цепочек поставок. Около 20 миллиардов ущерба получится покрыть за счет выплат от страховых компаний.

Уотсон согласен с оценкой американской Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики (FERC), согласно которой 90 процентов ущерба можно было избежать с помощью превентивных мер.