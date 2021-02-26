Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Около двух сотен противников Пашиняна ночуют у парламента в Ереване 

Газета.Ru 43 минуты назад
Сотни противников Пашиняна ночуют у парламента в Ереване
Фото: Hrant Khachatryan/PAN Photo via AP
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна разбили палаточный лагерь возле парламента страны в Ереване. Об этом сообщает РИА "Новости".
Пять больших палаток и несколько поменьше были расставлены на проезжей части на проспекте Баграмяна возле забора у парламента. Кроме того, люди жгут костры, чтобы согреться. Территорию охраняют полицейские, которых также пускают погреться. Машины сотрудников правоохранительных органов перекрывают с двух сторон движение по проспекту. Обстановка возле палаточного лагеря мирная.
Ожидается, что в пятницу, 26 февраля, депутаты проведут сессию, в рамках которой пройдет обсуждение ситуации в стране. Ранее в ООН обратились к сторонам конфликта в Армении с призывом к сдержанности и диалогу. 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства.
В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать "адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации". После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Газета.Ru: последние новости
ЕС объявил персоной нон грата посла Венесуэлы ЕС объявил персоной нон грата посла Венесуэлы Посол Венесуэлы оценила решение ЕС о признании ее персоной нон грата Посол Венесуэлы оценила решение ЕС о признании ее персоной нон грата Власти Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19 Власти Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
Комментарии
В мире , Армен Саркисян , Генштаб , ООН , МВД , Армения , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение