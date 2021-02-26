Елизавета II сравнила коронавирус с чумой

Королева Великобритании Елизавета II призвала подданных последовать своему примеру и сделать прививку от нового коронавируса. Текст комментариев, сделанных Ее Величеством на этой неделе в ходе беседы с руководителями и участниками британской программы массовой вакцинации, распространило в четверг вечером информагентство PA

"Получив вакцину, вы испытываете чувство защищенности, что, с моей точки зрения, очень важно. Кроме того, полагаю, что для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это очевидно сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других", — сказала королева, отмечая скорость, с которой были созданы вакцины и успехи программы вакцинации населения королевства.

Королева добавила, что сделать укол было "совсем не больно" и "вполне безвредно", и сравнила пандемию коронавируса с чумой, а также битвой, в которой участвует все население планеты. По ее словам, как и во время Второй мировой войны, британцы сплотились перед лицом общей угрозы.

9 января Букингемский дворец сообщил о том, что Елизавета II и ее супруг принц Филип сделали прививки от коронавируса. Как правило, информация о состоянии здоровья монарха и медицинских процедурах, которые Ее Величество проходит, не разглашается, однако в этом случае по решению самой королевы было сделано исключение.