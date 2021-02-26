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Елизавета II сравнила пандемию коронавируса с чумой 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Елизавета II сравнила коронавирус с чумой
Фото: © Ben Stansall/Pool via AP
Королева Великобритании Елизавета II призвала подданных последовать своему примеру и сделать прививку от нового коронавируса. Текст комментариев, сделанных Ее Величеством на этой неделе в ходе беседы с руководителями и участниками британской программы массовой вакцинации, распространило в четверг вечером информагентство PA.

"Получив вакцину, вы испытываете чувство защищенности, что, с моей точки зрения, очень важно. Кроме того, полагаю, что для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это очевидно сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других", — сказала королева, отмечая скорость, с которой были созданы вакцины и успехи программы вакцинации населения королевства.

Королева добавила, что сделать укол было "совсем не больно" и "вполне безвредно", и сравнила пандемию коронавируса с чумой, а также битвой, в которой участвует все население планеты. По ее словам, как и во время Второй мировой войны, британцы сплотились перед лицом общей угрозы.
9 января Букингемский дворец сообщил о том, что Елизавета II и ее супруг принц Филип сделали прививки от коронавируса. Как правило, информация о состоянии здоровья монарха и медицинских процедурах, которые Ее Величество проходит, не разглашается, однако в этом случае по решению самой королевы было сделано исключение.
Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля в соответствии с планами правительства первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн К настоящему моменту привиты 18,7 млн человек — 28% населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех совершеннолетних жителей страны. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно данным Национальной статистической службы королевства, 92% жителей страны намерены сделать прививку от коронавируса или уже ее сделали, однако доля желающих вакцинироваться значительно ниже среди представителей этнических меньшинств.
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Комментарии
В мире , Коронавирус , Елизавета II , Pfizer , Великобритания
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