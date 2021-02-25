Зеленский рассказал о непригодности судебной системы Украины 

По его словам, на сегодняшний день украинцы не доверяют судам, так как эта организация является слишком коррумпированной и шаткой. Зеленский отметил, что судебная система страны больше не может существовать в том формате, в котором она есть сейчас. Президент призвал изменить ее, так как именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, в которой защищаются права каждого гражданина.

Отмечается, что в ходе заседания глава государства обсудил с чиновниками законопроекты, которые вскоре рассмотрит Верховная рада . Так, среди них есть проект о реформировании судебной системы страны.

В конце января сообщалось о том, что Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект о принудительном роспуске состава Конституционного суда (КС) страны. Причина такого решения не называется.

27 октября прошлого года КС Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Президент не признал эти решения, на Украине начался конституционный кризис.