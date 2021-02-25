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Зеленский рассказал о непригодности судебной системы Украины 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Зеленский рассказал о непригодности судебной системы Украины
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о непригодности судебной системы страны. Об этом он заявил во время совещания с депутатами и представителями правительства, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По его словам, на сегодняшний день украинцы не доверяют судам, так как эта организация является слишком коррумпированной и шаткой. Зеленский отметил, что судебная система страны больше не может существовать в том формате, в котором она есть сейчас. Президент призвал изменить ее, так как именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, в которой защищаются права каждого гражданина.
Отмечается, что в ходе заседания глава государства обсудил с чиновниками законопроекты, которые вскоре рассмотрит Верховная рада. Так, среди них есть проект о реформировании судебной системы страны.
В конце января сообщалось о том, что Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект о принудительном роспуске состава Конституционного суда (КС) страны. Причина такого решения не называется.
27 октября прошлого года КС Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Президент не признал эти решения, на Украине начался конституционный кризис.
Позже украинский лидер также отстранил от должности председателя КС Александра Тупицкого на два месяца из-за подозрения в подкупе свидетеля. Такое решение Зеленский принял после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Конституционный суд признал эти действия незаконными.
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Комментарии 2
В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости
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