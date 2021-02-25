В Ереване появились баррикады

Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян рассказал о возведении баррикад около здания парламента в Ереване

"Мы с двух сторон закрыли проспект Баграмяна баррикадами", — приводит его слова Sputnik Армения.

Он также отметил, что оппозиционеры продолжают устанавливать палатки и разожгут костры.

Ранее Сагателян заявил, что протестные акции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между противниками и сторонниками действующей власти.

Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.

Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.