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Протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване 

РИА Новости 15 минут назад
В Ереване появились баррикады
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян рассказал о возведении баррикад около здания парламента в Ереване.

"Мы с двух сторон закрыли проспект Баграмяна баррикадами", — приводит его слова Sputnik Армения.

Он также отметил, что оппозиционеры продолжают устанавливать палатки и разожгут костры.
Ранее Сагателян заявил, что протестные акции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.
Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между противниками и сторонниками действующей власти.
Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.
Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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В мире , Армен Саркисян , Никол Пашинян , Генштаб , ИА Sputnik
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