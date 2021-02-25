На Ближнем Востоке захотели создать аналог НАТО

Отмечается, что страны захотели создать собственный альянс в связи с «растущей угрозой» со стороны Ирана. В частности, речь идет об иранской ядерной программе и расширении влияния страны в регионе.

Официально между Израилем и Саудовской Аравией не установлены дипломатические отношения. Однако страны поддерживают тайные контакты и сотрудничают в сфере безопасности. В конце ноября прошлого года сообщалось о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию, но Эр-Рияд опроверг эту информацию.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают Израиль, в то время как оно приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке.