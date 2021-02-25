В НАТО призвали Армению избегать эскалации

"Мы внимательно следим за развитием событий в Армении, которая является нашим партнером. Важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирным, демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении", — написала она в Twitter.