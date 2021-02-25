Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В НАТО призвали стороны в Армении избегать действий, которые могут привести к эскалации 

ТАСС и ещё 1 7 минут назад
В НАТО призвали Армению избегать эскалации
Фото: Reuters
НАТО призывает стороны кризиса в Армении избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации в стране. Об этом заявила в четверг официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Армении, которая является нашим партнером. Важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирным, демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении", — написала она в Twitter.

В Армении с утра начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба по предложению премьера, пока не подписал документы.
Между тем Минобороны Армении выступило с заявлением, в котором назвало недопустимыми любые попытки вовлечь вооруженные силы страны в политические процессы.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
ТАСС: последние новости
Лидеры ЕС согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации Лидеры ЕС согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации Президент Армении уволил замначальника Генштаба после критики Пашиняна Президент Армении уволил замначальника Генштаба после критики Пашиняна ЕС продлил на год санкции против Белоруссии ЕС продлил на год санкции против Белоруссии
Комментарии
В мире , Армен Саркисян , Министерство обороны , Генштаб , НАТО , Армения , Бельгия , Брюссель , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение