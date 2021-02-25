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В Великобритании понизили уровень угрозы в связи с коронавирусом 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Британия понизила уровень угрозы в связи с коронавирусом
Фото: Reuters
Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от коронавирусной инфекции COVID-19, с максимального пятого уровня до четвёртого.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на медицинских работников Великобритании.
Как отмечается, риск перегрузки Национальной службы здравоохранения снижается.
Издание уточняет, что «четвёртый уровень» означает, что передача коронавируса «высока или растёт экспоненциально» по сравнению с «пятым уровнем», при котором «существует риск перегрузки системы здравоохранения».
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В мире , Лондон , Великобритания
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