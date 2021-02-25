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На Украине запретили ряд российских СМИ 

Ura.Ru 26 минут назад
На Украине запретили ряд российских СМИ
Фото: РИА Новости
На Украине запретили и заблокировали ряд российских СМИ. Местные провайдеры получили соответствующее предписание от властей страны.

«Под запрет попали в общей сложности 426 интернет-ресурсов», — пишут argumenti.ru.

На портале Национальной комиссии Украины опубликован полный список сайтов, в котором из российских СМИ оказались «Аргументов недели», РБК и «Финансовые новости». На портале Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, говорится, что под запрет попали в общей сложности 426 интернет-ресурсов.
В Верховной Раде уже предлагали прекратить работу всех российских СМИ на территории Украины. Затем украинская Служба безопасности возбудила уголовное дело против интернет-провайдера в Винницкой области из-за трансляции запрещенных телеканалов, включая RT. В Латвии же запретили трансляцию телеканала «Россия-РТР». На год его заменит телеканал «1+2».
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Комментарии 147
В мире , Верховная Рада , газета "Аргументы недели" , РБК
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