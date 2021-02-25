На Украине запретили ряд российских СМИ 

На Украине запретили и заблокировали ряд российских СМИ. Местные провайдеры получили соответствующее предписание от властей страны.

«Под запрет попали в общей сложности 426 интернет-ресурсов», — пишут argumenti.ru.

На портале Национальной комиссии Украины опубликован полный список сайтов, в котором из российских СМИ оказались «Аргументов недели», РБК и «Финансовые новости». На портале Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, говорится, что под запрет попали в общей сложности 426 интернет-ресурсов.