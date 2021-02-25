Бывший генсек ОДКБ вышел на митинг против Пашиняна 

«Сегодня у меня большая радость, наконец-то наша армия проснулась. Появилась информация, что какие-то вооруженные группы хотят произвести аресты в Генштабе. Не знаю, что за идиоты, которые пойдут на то, чтобы арестовать военных», — заявил бывший генсек.