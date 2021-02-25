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Бывший генсек ОДКБ вышел на митинг против Пашиняна 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший генсек ОДКБ вышел на митинг против Пашиняна
Фото: ТАСС
Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров вышел на митинг против премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Сегодня у меня большая радость, наконец-то наша армия проснулась. Появилась информация, что какие-то вооруженные группы хотят произвести аресты в Генштабе. Не знаю, что за идиоты, которые пойдут на то, чтобы арестовать военных», — заявил бывший генсек.

25 февраля военное руководство Армении потребовало отставки Пашиняна. Премьер назвал это попыткой переворота. И власть, и оппозиция призвали своих сторонников на площади.
Пашинян, выступая на митинге, обратился к военным страны. «Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить», — заявил он.
Оппозиция с начала ноября требует отставки Пашиняна, возлагая на него вину за поражение в последней войне в Нагорном Карабахе.
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Комментарии 2
В мире , Юрий Хачатуров , Генштаб , ИА Sputnik , Армения
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