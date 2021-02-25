Пашинян велел военным «заниматься своим делом»

Премьер Армении заявил, что бывшие власти имеют несколько сторонников в рядах ВС, которые должны уйти из армии

Премьер-министр Армении приказал всем военным заниматься своим делом и защищать границы страны. Приказ он отдал на митинге в свою поддержку, который проходит в четверг на площади Республики, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Приказываю всем военным заниматься своим делом и защищать границы Армении. Народ не позволит произойти государственному перевороту в Армении. Я в этом уверен", — заявил Пашинян.

Премьер также заявил, что бывшие власти имеют несколько сторонников в рядах ВС, которые должны уйти из армии.