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Москва

Пашинян дал приказ военным заниматься своим делом и защищать границы республики 

ТАСС 18 минут назад
Пашинян велел военным «заниматься своим делом»
Фото: РИА Новости
Премьер Армении заявил, что бывшие власти имеют несколько сторонников в рядах ВС, которые должны уйти из армии
Премьер-министр Армении приказал всем военным заниматься своим делом и защищать границы страны. Приказ он отдал на митинге в свою поддержку, который проходит в четверг на площади Республики, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Приказываю всем военным заниматься своим делом и защищать границы Армении. Народ не позволит произойти государственному перевороту в Армении. Я в этом уверен", — заявил Пашинян.

Премьер также заявил, что бывшие власти имеют несколько сторонников в рядах ВС, которые должны уйти из армии.
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
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В мире , ИТАР-ТАСС
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