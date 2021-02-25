Пашинян обратился к военным и призвал их подчиняться ему 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к военным на фоне противостояния с представителями высшего командования национальной армии. Он потребовал от солдат и офицеров заниматься своими прямыми обязанностями и не лезть в политику, сообщает издание Topwar.

На митинге, проходящем сегодня в центре Еревана, Пашинян призвал солдат, офицеров и генералов продолжать защищать родину: бдительно охранять границы и целостность страны.

Он заявил, что ситуация в Армении находится под контролем. Премьер также обратился к военным, которые выступили за его отставку, заявив, что им не следует «заниматься политикой и давать политические оценки».

«Министр обороны и все военные должны подчиниться законным приказам и инструкциям вышестоящих», — заявил Пашинян, имея в виду себя.