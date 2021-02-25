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Пашинян обратился к военным и призвал их подчиняться ему 

Павел Тиунов 19 минут назад
Пашинян обратился к военным и призвал их подчиняться ему
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к военным на фоне противостояния с представителями высшего командования национальной армии. Он потребовал от солдат и офицеров заниматься своими прямыми обязанностями и не лезть в политику, сообщает издание Topwar.
На митинге, проходящем сегодня в центре Еревана, Пашинян призвал солдат, офицеров и генералов продолжать защищать родину: бдительно охранять границы и целостность страны.
Он заявил, что ситуация в Армении находится под контролем. Премьер также обратился к военным, которые выступили за его отставку, заявив, что им не следует «заниматься политикой и давать политические оценки».

«Министр обороны и все военные должны подчиниться законным приказам и инструкциям вышестоящих», — заявил Пашинян, имея в виду себя.

Ранее в Ереване разгорелся скандал. Как сообщал «Рамблер», представители Генштаба армянской армии распространили требование освободить Пашиняна от занимаемой должности. Реакция военных последовала на увольнение премьером замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. В армии назвали отстранение Хачатряна признаком кризиса власти. Прозвучало мнение, что руководство страны не способно принимать адекватные решения в судьбоносное для республики время. В ответ Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в столице. Впоследствии премьер снял с должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который требовал его отставки.
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В мире , Никол Пашинян , Генштаб
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