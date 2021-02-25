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На Украине закрыли одно из уголовных дел против Порошенко 

ИА Regnum 37 минут назад
На Украине закрыли одно из уголовных дел против Порошенко
Фото: РИА НОВОСТИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло одно из уголовных дел, фигурантом которого был бывший президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщило 25 февраля «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«По результатам осуществления досудебного расследования установлено отсутствие события уголовных преступлений», — рассказал журналистам представитель НАБУ.

В СМИ напомнили, что дело в отношении Порошенко было открыто по заявлению депутатов Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Бывшего президента Украины заподозрили в присвоении имущества путём злоупотребления служебным положением и в отмывании доходов.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск украинского блогера и политика Анатолия Шария, мотивируя это тем, что он во второй раз не явился на допрос. Блогер напомнил, как Порошенко игнорировал десятки допросов, и никто его не разыскивал.
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Комментарии
В мире , Анатолий Шарий , Петр Порошенко , СБУ , Верховная Рада
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