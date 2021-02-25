Пашинян обратился к сторонникам 

Ранее в Ереване разгорелся скандал. Представители Генштаба армянской армии распространили требование освободить Пашиняна от занимаемой должности. Реакция военных последовала на увольнение премьером замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

В армии назвали отстранение Хачатряна признаком кризиса власти. Прозвучало мнение, что руководство страны не способно принимать адекватные решения в судьбоносное для республики время. В ответ Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване.

Премьер впоследствии сам появился в центре города и обратился к своим сторонникам. Он отметил, что его отставка не решит проблем, накопившихся в стране.

При этом глава кабмина выразил уверенность, что ни полицейское руководство, ни представители Службы национальной безопасности не выступят с требованиями, аналогичными заявлению военных. На данный момент известно, что Пашинян уже снял с должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который требовал его отставки.