Пашинян обратился к сторонникам 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед своими сторонниками, собравшимися на площади Республики на фоне требования военных о его отставке, сообщает ТАСС. По его словам, он не волнуется, что Генштаб поддержат силовики.
Ранее в Ереване разгорелся скандал. Представители Генштаба армянской армии распространили требование освободить Пашиняна от занимаемой должности. Реакция военных последовала на увольнение премьером замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.
В армии назвали отстранение Хачатряна признаком кризиса власти. Прозвучало мнение, что руководство страны не способно принимать адекватные решения в судьбоносное для республики время. В ответ Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване.
Премьер впоследствии сам появился в центре города и обратился к своим сторонникам. Он отметил, что его отставка не решит проблем, накопившихся в стране.
При этом глава кабмина выразил уверенность, что ни полицейское руководство, ни представители Службы национальной безопасности не выступят с требованиями, аналогичными заявлению военных. На данный момент известно, что Пашинян уже снял с должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который требовал его отставки.
Как сообщал «Рамблер», призывы снять Никола Пашиняна с поста премьер-министра звучат в Армении регулярно. Глава кабмина начал подвергаться критике из-за мирного соглашения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При посредничестве в лице президента России Владимира Путина политики договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения вернула под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отошли районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.