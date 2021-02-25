Эксперт заявил о возможности отказа России от партнерства с ЕС

Россия может отказаться от реализации совместных бизнес-проектов с Европейским союзом. Об этом эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич заявил «Свободной прессе».
Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что не менее 18 компаний вышли из проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за боязни санкций США.
Ильяшевич высказал мнение, что все фирмы согласовывали это с властями Германии и компанией — оператором «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, а их выход из проекта не оказал серьезного влияния на реализацию проекта.
Эксперт считает, что в настоящее время немецкие власти ищут подход к новому президенту США Джо Байдену по вопросу строительства «Северного потока — 2», а сам американский лидер находится в сложной ситуации. С одной стороны, он хочет наладить отношения с Германией, с другой — не хочет быть объявлен предателем в США.
«Европа зарекомендовала себя крайне ненадежным партнером, который то ли не может, то ли не хочет избавиться от американского диктата. Реализовывать с ней многомиллиардные совместные проекты — себе дороже», — добавил Ильяшевич.