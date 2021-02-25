Эксперт заявил о возможности отказа России от партнерства с ЕС

Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что не менее 18 компаний вышли из проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за боязни санкций США.

Ильяшевич высказал мнение, что все фирмы согласовывали это с властями Германии и компанией — оператором «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, а их выход из проекта не оказал серьезного влияния на реализацию проекта.

Эксперт считает, что в настоящее время немецкие власти ищут подход к новому президенту США Джо Байдену по вопросу строительства «Северного потока — 2», а сам американский лидер находится в сложной ситуации. С одной стороны, он хочет наладить отношения с Германией, с другой — не хочет быть объявлен предателем в США.