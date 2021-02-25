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Противники Пашиняна перекрыли улицы в Ереване 

Елена Прошина 30 минут назад
Противники Пашиняна перекрыли улицы в Ереване
Фото: ТАСС
В Ереване участники акций протеста потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и начали перекрывать улицы. Об этом пишет News.am.
По данным издания, были перекрыты проспекты Мясникяна и Азатутян. Кроме того, участники акции спустились на одну из станций метро и остановили движение поездов. При этом они скандировали: «Никол — предатель!».
В свою очередь сотрудники полиции предупредили протестующих, что их действия незаконны, призвали освободить проезжую часть и начали задерживать активистов.
«Рамблер» писал, что ситуация в Армении обострилась после того, как был уволен замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, заочно поспоривший с Пашиняном об эффективности российских «Искандеров».
25 февраля в Генштабе назвали отстранение Хачатряна признаком кризиса власти и распространили требование освободить от занимаемой должности Пашиняна. По мнению военных, армянские власти не способны принимать адекватные решения в судьбоносное для республики время. В свою очередь премьер-министр Армении расценил требование Генштаба как попытку военного переворота.
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В мире , Генштаб
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